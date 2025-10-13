Elecciones 2026: Reniec informa que el padrón electoral se cierra MAÑANA 14 de octubre

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de la convocatoria de las elecciones generales del próximo 12 de abril del 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) cerrará el padrón electoral el día de mañana, martes 14 de octubre.

Desde la entidad precisan que los ciudadanos podrán seguir actualizando cualquier información de su documento de identidad sin inconveniente, posterior al día de mañana; no obstante, estás no se verás reflejadas en el padrón electoral. Por ejemplo, si la dirección de domicilio en el DNI indica un distrito de Lima, pero actualmente reside en otra región, el elector tendrá que viajar para emitir su voto

¿Cómo quedaría establecido el padrón electoral?

De acuerdo con el reporte de su VI simulacro, hasta martes 1 de octubre, 37 086 154 peruanos estaban debidamente identificados con el Documento Nacional de Identidad (DNI), de los cuales 27 374 211 (73. 8% del total de peruanos) conformarían la población electoral. En ese sentido, las mujeres presentan el 50.45 % (13 803 778) y los hombres el 49.55 % (13 570 433).

Del total de electores, 26 181 809 tienen registrado como lugar de domicilio dentro del país (95.65 %) y 1 192 402 (4.4%) figuran en el extranjero. En cuanto a la cantidad de votantes por grupo de edad, los jóvenes de entre 18 a 29 años son la mayoría ( 6 893 615 - 25.2 % ), seguido por los de entre 30 a 39 años (5 805 205 - 21.2% ) y por los de 60 años a más ( 5 525 768 - 20.2 % ).

Cabe señalar que, el Departamento de Lima concentra la gran masa electoral (8 683 109 - 31.7 %), de este, Lima Metropolitana alberga a 7 853 225 votantes (28.7 %). Por su parte, el distrito de San Juan de Lurigancho es la jurisdicción con más electores del Perú (816 335 - 3 %). A nivel regional, La Libertad, Piura y Arequipa, son las regiones con mayor votantes.

¿Cómo es el DNI electrónico 3.0?

En abril del 2025, el Reniec lanzó oficialmente el DNI electrónico 3.0, una nueva versión del documento nacional de identidad que, según la entidad, se posiciona como el más avanzado y seguro de toda Latinoamérica.

El DNI 3.0 está fabricado íntegramente en policarbonato, un material altamente resistente al calor y a los rayos UV. Su chip criptográfico y la tarjeta física incluyen sofisticados sistemas de seguridad, como textos e imágenes microscópicas de alta resolución, imposibles de replicar, así como un sello con el símbolo del Inti Raymi al centro y un código QR único en el reverso para verificación doble al ser escaneado.

El precio del nuevo documento es de 41 soles, igual que su versión anterior, y puede adquirirse mediante el portal Págalo.pe o en cualquier agencia del Banco de la Nación; asimismo, tendrá una validez de 10 años, conforme a lo dispuesto en la Ley 32237.

El Reniec exhortan a los ciudadanos a no descuidar este proceso para facilitar el desarrollo de la jornada electoral del próximo año.