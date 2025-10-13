Sutep se suma a marcha del 15 de octubre: "Vamos a participar con otras organizaciones en la movilización"

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), se sumará a la movilización convocada para este 15 de octubre, así lo confirmó su secretario general, Lucio Castro, en diálogo con Exitosa.

Promoverán un paro nacional

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el representante del Sutep detalló que si participarán de la marcha convocada para este 15 de octubre, pero también buscan promover un paro nacional para noviembre.

"Nosotros como Sutep tenemos, en la última asamblea desarrollada, un acuerdo de participar conjuntamente con otras organizaciones en esta movilización del 15 de octubre, miércoles. Pero tenemos también un acuerdo de impulsar un paro nacional para el 13 de noviembre ", anunció.

Esta segunda convocatoria se da en atención a que el gobierno saliente y el Congreso tienen deudas que no se han cumplido, respecto al presupuesto para el sector Educación, según afirmó Castro. "Ocurre que el Gobierno y el Estado no cumplen con la Constitución".

"Hay compromisos que tienen que ver, por ejemplo, con un bono excepcional que se ha venido dando al Magisterio en los últimos años y que para este año, en su segundo tramo, no hay programado absolutamente nada", indicó.

Es en ese sentido que confirmó la participación del Sutep, junto a otras organizaciones y sostuvo que esta es la oportunidad del Gobierno de transición para demostrar que sintoniza con los pedidos de la población que busca cambios.

" El Sutep va a participar en esta movilización que se desarrolla el miércoles 15, junto con otras organizaciones sociales y nosotros consideramos que aquí el Gobierno tiene que poner mucha atención y tiene que tener mucho cuidado con los pasos que da a efectos de realmente si quiere acreditar en la práctica, que sintoniza con la población que quiere cambios", expresó.

Sobre gobierno de transición

Castro consideró el actual gobierno es resultado de un Congreso "deslegitimado con un 4% de aprobación" y detalló que para el Sutep ha sido un hecho concertado.

"Ocurrieron hechos que generaron la decisión de aquellas fuerzas que, durante casi 3 años han soportado a Dina Boluarte, ya no era útil a sus intereses y se generaron cambios a efecto de generar un nivel de confianza en la población y desarrollar un argumento en el sentido de que se está haciendo lo que la población espera. Nosotros con mucha desconfianza, con muchas alerta y con mucho malestar", opinó.

Para el secretario general del Sutep, Lucio Castro, la participación en la movilización es un mensaje al gobierno para que tenga en cuenta cada paso que va a dar.