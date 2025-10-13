Niño conmovía al pedir ayuda para su "tía enferma", hasta que descubrieron que usaba foto de Lady Gaga

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Virales

El ingenio y el engaño se mezclaron una vez más en las calles y redes sociales. Un niño fue captado pidiendo dinero para su supuesta "tía enferma", mostrando la foto de una mujer recostada en cama, que resultó ser nada menos que Lady Gaga en una escena de su videoclip Marry the Night.

Niño engaña a transeúntes con foto de Lady Gaga

La escena se difundió rápidamente en plataformas digitales luego de que varios transeúntes compartieran el video del pequeño, quien pedía ayuda con una historia que conmovió a más de uno.

En sus manos sostenía una fotografía en la que se veía a una mujer con aspecto delicado, pálida y recostada en una cama de hospital. Según decía, se trataba de su "tía enferma" que necesitaba dinero para su tratamiento.

Sin embargo, los internautas no tardaron en descubrir la verdad. La imagen no era de ninguna paciente real, sino de la cantante Lady Gaga, en una escena del videoclip de su canción Marry the Night, lanzado en 2011 como parte de su icónico álbum Born This Way.

En ese video, la artista aparece interpretando a una mujer hospitalizada, con bata médica y semblante triste, lo que hizo que el engaño pareciera convincente a primera vista.

Sin embargo, una vez que se descubrió la verdadera procedencia de la imagen, el video del niño se volvió tendencia y desató una ola de comentarios. Los usuarios no tardaron en reaccionar.

Algunos criticaron que se use la empatía de la gente para obtener dinero con mentiras, mientras otros bromearon sobre el ingenio detrás del improvisado engaño.

"Triste que se tenga que recurrir a mentiras para sobrevivir", escribió un usuario. Otro, con tono más sarcástico, comentó: "Ni Lady Gaga se salvó de ser tía enferma".

Lady Gaga en el nuevo 'El diablo viste de Prada'

Hablando de Lady Gaga, últimamente ha vuelto a estar en boca de todos por su regreso al cine. La cantante, que recientemente encabezó el festival de Coachella y lanzó su álbum Mayhem, volverá a la pantalla grande con El diablo viste de Prada 2, secuela de la exitosa cinta de 2006, dirigida por David Frankel.

La producción, que inició su rodaje en junio, tiene previsto su estreno mundial el 1 de mayo de 2026 y promete combinar drama, humor y crítica al mundo de la moda, esta vez desde la mirada de Miranda Priestly ante la era digital.

Así, una simple escena del videoclip Marry the Night terminó convirtiendo a Lady Gaga en "la tía enferma" más famosa de las redes. Lo que empezó como una tierna historia de un niño que pedía ayuda conmovido por su supuesto familiar, se transformó en un fenómeno viral que desató risas.