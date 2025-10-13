Retiro AFP de hasta S/21,400: Revisa AQUÍ la lista de los bancos y las cajas autorizadas para recibir tu dinero

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El octavo retiro de AFP 2025 está cada vez más cerca de iniciarse. Pues como se sabe, el 21 de octubre se empezará el registro de solicitudes del desembolso de hasta 4 UIT de los aportes de los fondos de pensiones; sin embargo, pocos conocen cuáles son las entidades bancarias autorizadas para recibir su dinero. Descubre aquí todos los detalles.

Registro de solicitudes del octavo retiro AFP

El retiro de hasta S/21,400 (equivalente a 4 UIT) de los fondos de las AFP ya es una realidad para miles de afiliados que buscan aliviar su economía familiar. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dio a conocer el procedimiento operativo y días después, la Asociación de AFP presentó el cronograma oficial que permitirá solicitar el desembolso de sus aportes.

Según lo revelado en su portal oficial, el proceso para pedir tu dinero comenzará el martes, 21 de octubre de 2025, y como en casos anteriores, estará organizado en función del último dígito de tu Documento Nacional de Identidad (DNI), para garantizar que los trámites se realicen con mayor fluidez.

Debes tener en cuenta que el cronograma iniciará el 21 de este "mes morado" con aquellos que su DNI termine en letra. Los demás registros se distribuirán en varias semanas, empezando con los documentos que terminan en 0 (22 y 23 de octubre, o el 20 de noviembre) y concluyendo con los que finalizan en 9 (17 y 18 de noviembre, o el 3 de diciembre). Para aquellos que no alcanzaron pedir en las fechas establecidas pueden hacerlo del 4 de diciembre al 18 de enero.

Lista de bancos y cajas autorizadas

Tras tener conocimiento del cronograma oficial en que se iniciará el pedido de tus ahorros previsionales, las AFP revelan que debes recordar tener una cuenta activa en alguna de las entidades financieras autorizadas. Quien confirmó este detalle es Profuturo y AFP Integra en sus páginas web.

Según revelaron, los afiliados deberán consignar una cuenta bancaria personal, en soles y no mancomunada, perteneciente a algunas de las instituciones que procederán los pagos del retiro de hasta S/21,400. A continuación te revelamos la lista de los bancos y cajas:

Scotiabank.

BBVA.

BCP.

Interbank.

Banbif.

Banco Falabella.

Caja Huancayo.

Sin embargo, cabe resaltar que Profuturo precisó que, en el caso del Banco de la Nación, atenderá únicamente a los afiliados cuyo registro domiciliario coincida con una zona donde esta institución sea la única oferta bancaria. Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el número de cuenta a registrar para el desembolso debe ser el que utiliza tu entidad financiera, más no el interbancario (CCI).

Plazos para recibir tus aportes de AFP

En un plazo máximo de 30 días calendario, computados desde la fecha en que fue presentada la solicitud ante la AFP, se realizará el primer desembolso de hasta 1 UIT. Este es el cronograma a tener en cuenta:

Pagos Monto Plazo máximo Primer desembolso Hasta 1 UIT (S/5.350). 30 días calendario desde que se presenta la solicitud. Segundo desembolso Hasta 1 UIT (S/5.350). 30 días calendario desde la fecha del primer desembolso. Tercer desembolso Hasta 1 UIT (S/5.350). 30 días calendario desde la fecha del segundo desembolso. Cuarto desembolso Hasta 1 UIT (S/5.350) o el saldo del monto solicitado. 30 días calendario desde la fecha del tercer desembolso.

El octavo retiro de AFP está cada vez más cerca y por ello, se dieron a conocer cuáles son los bancos y cajas habilitadas para recibir hasta S/21.400 de tus aportes. Mantente informado de cualquier cambio en la página de la Asociación de AFP.