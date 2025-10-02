Elecciones 2026: Reniec alerta que más de 109 mil electores aún no actualizan su DNI a adulto

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A puertas del cierre del padrón electoral, programado para este martes 14 de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), encargado de su elaboración, publicó su sexto y último simulacro, la cual precisa la lista de ciudadanos aptos a sufragar el próximo 12 de abril.

¿Cómo quedaría establecido el padrón electoral?

De acuerdo con el reporte emitido por el organismo, hasta martes 1 de octubre, 37 086 154 peruanos están debidamente identificados con el Documento Nacional de Identidad (DNI), de los cuales 27 374 211 (73. 8% del total de peruanos) conformarían la población electoral. En ese sentido, las mujeres presentan el 50.45 % (13 803 778) y los hombres el 49.55 % (13 570 433).

Del total de electores, 26 181 809 tienen registrado como lugar de domicilio dentro del país (95.65 %) y 1 192 402 (4.4%) figuran en el extranjero. En cuanto a la cantidad de votantes por grupo de edad, los jóvenes de entre 18 a 29 años son la mayoría ( 6 893 615 - 25.2 % ), seguido por los de entre 30 a 39 años (5 805 205 - 21.2% ) y por los de 60 años a más ( 5 525 768 - 20.2 % ).

Cabe señalar que, el departamento de Lima concentra la gran masa electoral (8 683 109 - 31.7 %), de este Lima Metropolitana alberga a 7 853 225 votantes (28.7 %). Las tres regiones siguientes son La Libertad (1 557 007), Piura (1 537 234) y Arequipa. El distrito de San Juan de Lurigancho, es la jurisdicción con más electores del Perú (816 335 - 3 %).

Resultados del VI Simulacro.

Más resultados del simulacro

Según el VI simulacro, pueden ver los resultados aquí, existen 2 190 831 DNI vencidos (8 %) dentro y fuera del país: asimismo, la mayor cantidad se concentra en Lima (620 075) entre las personas de 18 a 29 años de edad (557 960).

Del total de DNI caducos, 109 062 electores no renuevan su DNI y mantienen el de menor de edad, sobre todo, entre los que tienen entre 18 a 20 años (71 520). Esta situación podría complicar la labor de los miembros de mesa en la identificación del votante.

Por su parte, 488 711 peruanos viajaron al exterior hace seis meses o más sin retorno hasta el momento, continúan con una dirección de domicilio en el Perú en sus DNI. Esta cifra es menor a los 498 909 registrados hasta junio pasado.

Finalmente, 2 519 125 personas votarían por primera vez en las próximas elecciones generales. El departamento de Lima concentra el mayor número (718 817), luego Piura (163 619), La Libertad (153 993), Cajamarca (122 428) y Cusco (110 185).