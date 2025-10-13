¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Verifica AQUÍ el tipo de cambio para este lunes, 13 de octubre

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los gobiernos de transición suelen generar incertidumbre en los mercados financieros. El precio del dólar puede reflejar esta incertidumbre, afectando la confianza de inversionistas, empresas y consumidores. Por ello, estar informado sobre el tipo de cambio ayuda a anticipar movimientos económicos; a continuación te damos a conocer cuál es el comportamiento de esta divisa en Perú en la jornada de este lunes, 13 de octubre.

Cotización de la compra y venta del dólar

¿Subió o bajó el dólar? Perú atraviesa un gobierno de transición al mando de José Jerí, elegido como mandatario del país tras la vacancia de Dina Boluarte por "incapacidad moral permanente" en la noche del jueves 9 de octubre. Debido a esta situación, muchos se preguntan cuál es la cotización de la moneda estadounidense y así poder tomar decisiones económicas basadas en su evolución, como intervenir en el mercado cambiario o ajustar tasas de interés.

Una entidad encargada de brindarte información certera y validada sobre las fluctuaciones del dólar diaria es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Estos son los valores reflejados para la compra y venta para hoy:

LUNES, 13 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.436 S/ 3.442

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio se mantuvo desde el último sábado hasta este lunes, 13 de octubre, pero refleja una leve variación, al alza, en comparación al viernes 10 de octubre, donde la compra era de S/ 3.430 y la venta de 3.443. Sin embargo, ten en cuenta que estas cifras pueden variar conforme pasen las horas y los días.

¿A cuánto cerró el dólar, según el BCRP?

El cierre del dólar es un indicador de la salud económica y ayuda a personas, empresas y gobiernos a tomar decisiones financieras informadas. Por ello, el Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) te permite conocer el valor con que cerró esta divisa. Recuerda que esta entidad brinda un informe del día hábil.

Según lo detallado en su página oficial, esta moneda estadounidense cerró el tipo de cambio el 10 de octubre, en 3,4370, (con una apertura de 3,4390), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4402, con un máximo de 3,4470 y un mínimo de 3,4310.

Cotización del cierre del dólar, según el BCRP.

Tipo de cambio mercado paralelo

El valor del dólar no solo responde a la situación política interna, sino también a variables internacionales como las tasas de interés en EE. UU., el precio de los metales, así como la ley de oferta y demanda, así como al accionar del BCRP, que buscan mantener la estabilidad del tipo de cambio frente a los vaivenes del mercado global.

Otros valores que debes tener en cuenta es el tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.430 | Venta S/ 3.450.

Saber el precio del dólar en Perú es muy importante, tanto para personas como para empresas, porque tiene un impacto directo en la economía y en decisiones cotidianas. Por ello, te dimos a conocer cuál fue el tipo de cambio para este lunes, 13 de octubre.