III Simulacro Nacional Multipeligro: Jornada de prevención se llevará a cabo HOY desde las 8:00 p. m.

Este lunes 13 de octubre, desde las 8:00 p. m., se llevará a cabo en todo el Perú el tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2025 a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, bajo el lema "Por un país preparado".

Vale destacar que, este ejercicio tiene como finalidad fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y la población en general, frente a situaciones de emergencia o desastre, ya sea de origen natural o inducidas por la acción humana.

¿En qué consiste el simulacro?

Durante la jornada se llevarán a cabo tres líneas de acción, las mismas que deberán ser cumplidas por las entidades de los tres niveles de gobierno, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Bomberos, instituciones educativas, centros de salud, mercados, oficinas y empresas. Así como, la comunidad en general, junto a voluntarios en emergencia y rehabilitación (VER) y organizaciones comunitarias, siendo las siguientes:

Inicio del simulacro con sirenas, bocinas u otros dispositivos que representarán el sismo.

Ubicación en las zonas seguras internas durante los dos primeros minutos.

Evacuación hacia zonas seguras externas y puntos de reunión, llevando la Mochila para Emergencias.

De esta manera, el INDECI busca reforzar las capacidades de preparación y respuesta ante desastres, como, por ejemplo, sismos, tsunamis, deslizamientos, derrumbes, incendios urbanos, aludes, aluviones, lluvias intensas, inundaciones, huaicos, entre otros, así como riesgos provocados por la actividad humana, bajo los protocolos, rutas de evacuación y coordinación de respuesta en las entidades nacionales, empresa privada y la ciudadanía.

"Los simulacros implican la movilización de personal y recursos, y permiten evaluar la eficacia y eficiencia de los planes en Gestión Reactiva, de Continuidad Operativa, protocolos y procedimientos de los integrantes", señala la institución.

¿Cómo actuar ante un sismo?

Es importante destacar que nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. Esto ocasiona que los temblores sean recurrentes en el Perú. A continuación, siga estas recomendaciones en caso se produzca un sismo en su región:

Mantenga la calma .

. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.

que puedan caerse debido al movimiento telúrico. Si no puede llegar de manera rápida a la salida más cercana que hay donde te encuentras, busque un espacio seguro .

que hay donde te encuentras, busque un . No llame por teléfono. La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

Ten lista tu mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, también se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Finalmente. el INDECI hace un llamado a las familias para que, durante el simulacro, revisen su Plan Familiar de Emergencia, su mochila para emergencias y la caja de reserva, así como los roles asignados a cada miembro. La participación activa de la comunidad es clave para salvar vidas y reducir el impacto de los desastres.