Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, felicita a Keiko Fujimori por asumir el cargo

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El secretario de Estados de los Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, tras confirmarse su victoria en la segunda vuelta electoral, expresó la disposición de fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

A través de un comunicado difundido por el Departamento de Estado, el funcionario destacó que espera trabajar con el nuevo Gobierno peruano para impulsar una agenda conjunta enfocada en seguridad, comercio e inversiones.

Refuerzan vínculos económicos bilaterales

Rubio, además, sostuvo que la adminsitración estadounidense confía en profundizar la cooperación con el poder Ejecutivo peruano, especialmente en la lucha contra el crimen organizado y en el fortalecimiento de los vínculos económicos.

Asimismo, remarcó la importancia de ampliar las oportunidades de inversión y promover un mayor intercambio comercial entre ambas naciones, al considerar al Perú como un aliado estratégico en la región.

Comunicado del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio dirigido a Keiko Fujimori

Acercamiento con Estados Unidos

La victoria de Keiko Fujimori representó el retorno del fujimorismo al poder luego de más de dos décadas, convirtiéndose en la primera mujer elegida por voto popular. Su elección se produjo en medio de un escenario político inestable y la sucesión de varios mandatos en los últimos años.

En línea con ese acercamiento, el nuevo canciller peruano, Carlos Espá, adelantó que una de las prioridades de la política exterior será reforzar los lazos con Estados Unidos. Además, anunció que su gestión buscará ampliar la cooperación bilateral y avanzar en iniciativas conjuntas.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, destacó la toma de cargo de Keiko Fujimori como la nueva presidenta de la República del Perú. Rubio indica que este nueva admnistración puede ser una gran oportunidad para la estabilidad política de nuestro país y una alianza estratégica en aspectos económicos y de seguridad entre ambas naciones.