Guillermo Shinno: Gobierno autoriza viaje a Japón y China del ministro de Energía y Minas del 5 al 13 de septiembre

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú autorizó el viaje a Japón y la República Popular China del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, del sábado 5 al domingo 13 de septiembre.

Cabe señalar que, su salida del territorio nacional fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.º 264-2026-PCM, publicada este jueves 3 de septiembre en el edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

Reuniones de trabajo en el continente asiático

De acuerdo con el dispositivo, el miembro del Gabinete Ministerial viajará al continente asiático para participar en una mesa de trabajo que se llevará a cabo en Tokio, Japón, del 7 al 8 de setiembre, y en la "XVI Reunión Ministerial de Energía de APEC (EMM 16)" que se realizará del 10 al 11 de setiembre en Pekín, República Popular China.

La reunión permitirá al Perú fortalecer la cooperación internacional con el Japón y el diálogo de alto nivel con las principales instituciones japonesas vinculadas al sector energético; así como, explorar oportunidades concretas de cooperación, inversión y desarrollo tecnológico, la misma que contribuirá a la implementación de la Hoja de Ruta para fortalecer la Asociación Estratégica entre la República del Perú y Japón (2024-2033).

Una vez en China, Guillermo Shinno sostendrá reuniones y actividades con diversas autoridades, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), previstas para el 9 de septiembre.

La "XVI Reunión Ministerial de Energía de APEC (EMM16)" de este año se celebrará bajo el lema temático "Forjar una comunidad energética de Asia-Pacífico innovadora y sinérgica para todos", en consonancia con la Visión de Putrajaya 2040 de APEC y el lema de la presidencia china de APEC 2026, "Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos".

"La participación del ministro permitirá consolidar con las economías miembros del Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC), los lineamientos de política en torno a un sistema energético eficiente, sostenible y confiable, orientados a la implementación de alianzas de alto nivel gubernamental e intercambio de directrices relativas a la "Energía para Todos" y "Tecnología de Inteligencia Artificial aplicada a la Energía", destaca la resolución.

Para tener en cuenta:

Como parte del viaje oficial que sostendrá el titular del MINEM, su despacho estará a cargo temporalmente por el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo Alemán, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

Según la resolución suprema, los gastos por concepto de pasajes aéreos y de viáticos parciales ascienden a 4,195.12 dólares y será asumido por el presupuesto institucional del Ministerio de Energía y Minas.

"Los gastos por concepto de pasajes aéreos a la República Popular China serán asumidos por el APEC; mientras que, los pasajes aéreos a Japón serán asumidos con el presupuesto institucional del Ministerio de Energía y Minas; los gastos por concepto de hospedaje, traslado interno y alimentación serán cubiertos parcialmente con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Energía y Minas, en el marco de las normas vigentes sobre la materia", señala el texto.

Finalmente, la resolución suprema es refrendada por la presidenta Keiko Fujimori Higuchi, así como, por el primer ministro, Luis Galarreta Velarde, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní.