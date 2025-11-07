RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Fuerte siniestro

Enorme incendio se registra en Lurigancho - Chosica: Al menos 17 unidades de bomberos acuden a la emergencia

Un incendio se registra en la zona de La Florida de Cajamarquilla, hasta donde llegaron hasta 15 unidades de bomberos para sofocar las llamas de fuego.

Enorme incendio se registra en Lurigancho Chosica (Foto: Composición Exitosa)

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de gran magnitud se registró en el distrito de Lurigancho - Chosica, en la zona de La Florida de Cajamarquilla. De acuerdo a testigos se trataría de una fábrica de plásticos. Al menos 15 unidades de bomberos se apersonaron hasta el lugar de la emergencia a fin de sofocar las llamas de fuego.

Incendio de grandes proporcioines 

Una nueva emergencia azota a la capital. Este viernes 7 de noviembre se viene registrando un siniestro de grandes proporciones en la avenida La Florida de Cajamarquilla, en Lurigancho - Chosica, de acuerdo a información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBV).

Además, se precisa que este reciente incidente se viene suscitando desde las 7 y 47 de la noche hasta donde se han apersonado al menos 17 unidades contra incendios: 6 autobombas, 1 ambulancia, 3 de rescate, 2 escalas, 2 plataformas, 1 cisterna, 1 autobomba/rescate.

Cabe señalar que, de acuerdo a la reportado por la página web del CGVB, el lugar en el que se originó la emergencia sería una planta de producción.

De acuerdo a videos publicados en redes sociales se muestra una gran columna de humo  que es visible desde distintas zonas cercanas. Fueron los residentes quienes alertaron de este incendio que ha alcanzado una estructura ubicada en la Mz. F del lugar de los hechos.

Noticia en desarrollo...

