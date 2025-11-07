Pronabec lanza convocatoria laboral con SUELDOS de hasta S/10 mil: Conoce AQUÍ las vacantes disponibles

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Profesional en búsqueda de trabajo? El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunció recientemente una convocatoria laboral con diversas vacantes en distintas áreas. Los sueldos ofrecidos por la entidad pueden llegar hasta los S/8,500.

¿Qué puestos de trabajo ofrece Pronabec?

Pronabec, otorga becas y créditos educativos, a través de concursos públicos, a peruanos talentosos de escasos recursos económicos, brindándoles acceso y permanencia a una educación superior de calidad, hasta su culminación.

Sin embargo, esta vez, la entidad adscrita al Ministerio de Educación (Minedu), revela una inesperada noticia que es una oportunidad para quienes deseen formar parte de esta importante entidad del sector público. Está en búsqueda de bachilleres y titulados universitarios que puedan cubrir las plazas que ofrecen en distintas áreas bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios).

Según lo revelado en su página, los puestos disponibles son los siguientes:

Especialista II de Estudios Sociales e Investigación con sueldo de S/8,500.

Asistente en Planeamiento y Modernización de la Gestión cuyo sueldo es de S/3,000.

Coordinador(a) de Adquisiciones con sueldo de S/10,000.

con sueldo de S/10,000. Analista I de Base de Datos - Succor Lima cuyo sueldo es de S/4,500 (por suplencia).

Lima cuyo sueldo es de S/4,500 (por suplencia). Especialista I en Business Intelligence con sueldo de S/7,000 (cargo por suplencia).

Requisitos de las vacantes de la oferta laboral

Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos solicitados según el cargo a ejercer dentro de Pronabec. Entre algunos de ellos se encuentran:

Manejo de programa de especialización y/o Diplomado en Contrataciones del Estado y/o Gestión Pública.

Curso en SIAF y/o SIGA , y/o Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE , cuyo total acumulado de horas sea como mínimo 12 horas.

, y/o Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- , cuyo total acumulado de horas sea como mínimo 12 horas. Acreditar Certificado OSCE Nivel intermedio Vigente.

Vigente. Conocimiento en ofimática.

Conocimiento de Planeamiento Estratégico.

Conocimiento de Modernización de la Gestión.

Conocimiento en Power Bi.

Conocimientos de BPMN.

Conocimiento de reporting.

Conocimientos de administración SQL SERVER.

¿Cómo postular a la convocatoria de Pronabec?

La oferta laboral va dirigido para aquellos que terminaron las carreras de Administración, Contabilidad, Derecho, Ciencias Políticas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Económica, Computación Científica o Estadística, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, Investigación Operativa, entre otros.

El inicio de las postulaciones se dará desde el 11 de noviembre, dependiendo de cada puesto que se ofrece. Asegúrate de tener toda tu documentación ordenada junto a tu CV actualizado para participar en el proceso de selección. Puedes revisar las bases de la convocatoria a través de este LINK.

Así que si estás interesado en postular a la convocatoria laboral de Pronabec enfocada únicamente en bachilleres y titulados universitarios, no dudes en seguir los pasos que señala en su página 'El Cas digital'.