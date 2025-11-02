RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Crisis sanitaria nacional

Minsa detecta 239 medicamentos irregulares y ordena retiro masivo del mercado

El Ministerio de Salud suspendió el registro sanitario de 57 fármacos y anunció el retiro de otros 50, tras detectar graves fallas en el control de calidad y manufactura.

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la detección de 239 medicamentos que incumplieron las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) exigidas por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

El hallazgo se produjo tras una revisión iniciada por el brote de infecciones hospitalarias causadas por la bacteria Ralstonia pickettii, vinculada al sedante Edetoxin, que generó una alerta epidemiológica en octubre.

Ante esta situación, el Minsa inició una auditoría integral de los registros sanitarios de todos los medicamentos importados que se comercializan en el país, como parte de un plan de fiscalización sanitaria sin precedentes.

Suspensión y retiro de productos del mercado

Según el comunicado oficial difundido el 2 de noviembre, 57 productos ya fueron suspendidos por no aprobar las inspecciones técnicas realizadas por la Digemid.

Además, el Minsa anunció que otro grupo de 50 fármacos será retirado del mercado el 3 de noviembre, mientras continúa el proceso para completar la depuración de los 239 medicamentos identificados con observaciones.

La alerta por el Edetoxin contaminado llevó al Minsa a revisar de manera urgente el sistema de control farmacéutico nacional. De acuerdo con la entidad, el 99,9% del lote afectado fue recuperado y el importador fue cerrado temporalmente, mientras se amplían las investigaciones.

La revisión permitió identificar deficiencias en certificaciones de fabricación y en estándares de calidad exigidos por la ley, revelando fallas estructurales en los mecanismos de supervisión sanitaria.

Renuncias y reformas en el Ministerio de Salud

En medio de estos cambios, renunció el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña Sánchez, tras más de dos años en el cargo. En una carta dirigida al ministro Luis Quiroz, explicó que su salida responde a la necesidad de que el nuevo gobierno conforme su propio equipo de confianza.

Fuentes del Minsa informaron que su renuncia forma parte de una reorganización interna impulsada por el presidente José Jerí, que incluye el relevo de funcionarios en áreas clave como Cenares, Planeamiento, Presupuesto y Redes Integrales de Salud.

El ministro Luis Quiroz, quien asumió funciones el 15 de octubre, afirmó que la prioridad del sector es garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, y anunció que las obras hospitalarias en curso no se detendrán durante la transición administrativa.

