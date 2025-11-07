Cadetes de la PNP y FF.AA. apoyarán en estado de emergencia: ¿Qué implica la medida?

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, el exjefe de la DINI, Danilo Guevara, explicó en qué consiste la medida del gobierno que establece que los cadetes de la Policía y las Fuerzas Armadas apoyen en las labores a realizar durante el estado de emergencia en Lima y Callao.

Nuevo apoyo en el estado de emergencia

Este viernes 7 de noviembre, el Gobierno oficializó las medidas complementarias del estado de emergencia en Lima y Callao, que fueron anunciados previamente por el presidente José Jerí.

Al respecto, se han dispuesto modificaciones de artículos y nueve aspectos, entre las que destacan la presencia de cadetes de la PNP y las Fuerzas Armadas en comisarías y en zonas determinadas.

Sobre ello, Danilo Guevara, exjefe de la DINI, consideró que ello "es bueno en la medida que se aplique con cuidado este decreto supremo". Además, señaló que no es extraño porque los cadetes y alumnos del útlimo año de la PNP y FF.AA. desde siempre cumplen el periodo de prácticas preprofesionales.

Sin embargo, señaló que la dificultad que se presenta es que "al no tener un despacho oficial sus autoridades están restringidas", razón por la cual el decreto supremo establece un salvaguarda que "cumplen labores de apoyo administrativo y operativo" debido a que no tienen la patente profesional que si tienen los policías graduados.

Incrementa el número de policías en la calle

De acuerdo a lo manifestado por el exjefe de la DINI la presencia de estos cadetes incrementa el número de policías en la calle aspecto que subrayó "es favorable". "Sobre todo para fines del control territorial en lo cual enfatiza este decreto supremo", acotó.

"El control territorial es el control en la calle. Evitar que los delincuentes puedan pulular en las calles con libertad. Entonces es una cosa positiva desde mi perspectiva a mi parecer", manifestó Danilo Guevara.

De igual manera, hizo hincapié que los cadetes podrán realizar operaciones policiales "siempre bajo la supervisión de los oficiales, tienen la patente, la autoridad para intervenir".

Además, aseguró que no piensa que estos sean llevados a "zonas calientes". "Van a estar en los cuarteles haciendo trabajos administrativos, como redactar atestados, informes, tomar declaraciones", sostuvo.

Se concluye que, Danilo Guevara, exjefe de la DINI, opinó que la medida establecida por el Gobierno de José Jerí que establece que adetes de la PNP y FF.AA. apoyarán en estado de emergencia, es bueno en la medida que se aplique con cuidado. Además, aseguró que con su presencia se incrementará el número