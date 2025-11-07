Colapso en Ventanilla: Enorme forado en la avenida Néstor Gambetta genera alarma y congestión vehicular

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hundimiento de gran tamaño se formó en plena avenida Néstor Gambetta, en el distrito de Ventanilla, lo que ha causado preocupación entre conductores y peatones que transitan la zona.

Enorme forado genera alerta

La tarde de este viernes 7 de noviembre, una parte de la avenida Néstor Gambetta colapsó ello ocasionó que se formara un enorme forado a la altura del kilómetro 3.5, en el Callao.

El daño en la plataforma ha generado preocupación en conductores y vecinos debido a que esta zona conecta al puerto limeño con la ruta al puerto de Chancay.

La grieta que continúa expandiéndose con gran rapidez por lo que amenaza con afectar el flujo vehicular y podría alcanzar la vía principal si es que no se toman las medidas inmediatas.

De igual manera, el hueco de considerables dimensiones, ha ocasionado que el tránsito se convierta en caos obligando a los choferes a la búsqueda de rutas alternas, mientras que las autoridades locales trabajan para la evaluación de daños y prevención de posible colapsos adicionales.

Noticia en desarrollo...