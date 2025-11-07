El Agustino: Recuperan autopartes valorizadas en más de 2 millones de soles

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) incautó más de 5,000 piezas de automóviles que se encontraban en un almacén en La Victoria disponible para su comercialización ilegal.

Más de 5,000 autopartes recuperadas

A través de la División de Investigación de Robos (Dirove) y con apoyo de las Fuerzas Armadas se intervino un local ubicado en la primera cuadra de la avenida Iquitos, exactamente en el jirón Saénz Peña y Raimondi desde donde se comercializaban accesorios de vehículos sustraídos ilícitamente.

En la intervención se detuvo a una persona involucrada que fue identificada como Edison Saldaña Reategui por receptación agravada, según información del coronel PNP, Jorge Chávez Ocaña.

Dentro de los implementos incautados se encontraron seis motores que serían de vehículos con orden de captura por las placas que indican que han sido robados. Se calcula que cada uno de estos motores tiene un valor monetario de mínimo los S/10,000 cada uno. Estos corresponden a camionetas de alta gama, de ahí que radique el alto valor en cada uno de estos.

Parte de los vehículos robados presentan denuncias en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, principales puntos desde donde robaron los vehículos. Todos estas autopartes solo fueron robadas durante el presente año, lo que evidencia la economía informal que mueve tal actividad ilícita.

El coronel Chávez indicó que se encontraba en coordinación con el Ministerio Público para obtener mayor información del detenido. Asimismo, detalló que ya se ha realizado la comunicación con parte de los propietarios agraviados para informar sobre cada automóvil sustraído.

Último robo de vehículo se dio en Ica

En el distrito de Palpa, al sur de Ica, un conductor fue víctima de asalto y robo de su vehículo cuando realizaba mantenimiento a su camioneta. De esta forma, los criminales aprovecharon y le robaron el auto.

La banda criminal fue identificada como 'Los Árabes de Ica' quienes abandonaron al conductor a su suerte. Sin embargo, el agraviado emitió la denuncia policial.

De esta manera, a través de las coordinaciones internas de la policía, se obtuvo información de que el vehículo circulaba por San Juan de Miraflores. Tras ello, la PNP incautó el vehículo que ahora se encuentra en disposición de las fuerzas del orden.

