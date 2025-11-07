INPE realiza resquisa contra crimen organizado en penal Castro Castro: detectan televisores y un router

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó un operativo de resquisa y apagones en el penal Miguel Castro Castro en SJL, como parte de las acciones contra el crimen organizado.

Internos utilizaban artefactos electrónicos

Durante la intervención, los agentes hallaron múltiples objetos prohibidos, entre ellos un router conectado a internet que habría permitido la comunicación de los internos con el exterior. El aparato estaba instalado y cableado en el pabellón 7 del penal.

Además, se incautaron cuatro televisores (dos portátiles), cinco decodificadores de señal, 13 parlantes, 17 cocinas eléctricas artesanales, 69 relojes, un celular, memorias micro SD y diversos objetos punzocortantes.

Los hallazgos fueron comunicados a la Primera Fiscalía Penal Corporativa - Segundo Despacho Zona Media, así como a la DEPINCRI 1 de San Juan de Lurigancho, para las investigaciones correspondientes.

Según el jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, los internos implicados en delitos o comunicaciones ilícitas serán aislados de su entorno y trasladados a penales de mayor contención como el Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao (CEREC), con el fin de impedir continúen operando desde las cárceles.

Refuerzo de control penitenciario

Más de 30 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y 20 trabajadores penitenciarios participaron en el operativo, que incluyó inspecciones en celdas, pasadizos, cocinas y zonas comunes, así como la revisión corporal de los reclusos.

"Continuamos con el apagón eléctrico en los penales, revisando cada celda exhaustivamente con el fin de bloquear todo ilícito que pueda gestarse desde los establecimientos penitenciarios", declaró Paredes.

Además, informó que desde el inicio de su gestión se han realizado más de 2,000 requisas en tres meses, en el marco del plan denominado "apagón eléctrico", que busca eliminar las conexiones ilegales dentro de penales.

Estas acciones decretadas por el Gobierno forman parte de las medidas de control y endurecimiento de las restricciones en las cárceles.

INPE advierte posible plantón en penales

El INPE advirtió, días antes, sobre un posible plantón de reos en penales para este 5 y 6 de noviembre, luego de haber impedido un intento de motín en el penal de Ancón I.

Según un memorando dirigido al Jefe del GOES, Sergio Antonio Haro, se ha solicitado "mantenerse en situación de alerta" ante la posibilidad de un plantón llevado a cabo por reos de los diferentes penales de la capital en protesta a las medidas restrictivas establecidas en el marco del estado de emergencia.