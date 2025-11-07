PNP desarticuló banda criminal 'Los Temibles de Dulanto': Microcomercializaba drogas en el Callao

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En un operativo realizado por el grupo Grecco de la Policía Nacional del Perú, se logró detener a tres presuntos miembros de la banda criminal 'Los Temibles de Dulanto', en el Callao. La organización delictiva desarticulada se dedicaba a la microcomercialización de drogas en varios distritos del primer puerto.

Drogas y armas dentro de la vivienda intervenida

Los efectivos del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), irrumpieron en la vivienda y ahí encontraron a los tres supuestos integrantes. Se registraron armas de fuego, municiones y diversos tipos de drogas, que serían las que comercializarían en los distritos del Callao Cercado, Bellavista y La Punta.

Sobre este operativo habló el director de Investigación Criminal, general PNP Manuel Lozada, quien dio precisiones sobre los objetos encontrados en el inmueble. El oficial indicó que se dedicaban al rubro de la venta ilícita de estupefacientes de forma continúa.

🚨 #Callao | Agentes GRECCO PNP realizaron un operativo policial, logrando la desarticulación de la banda criminal "Los Temibles de Dulanto", dedicada al tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, que operaba en los distritos del Callao,... pic.twitter.com/GcHJdxzepE — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 7, 2025

"Al momento de la intervención, en el predio donde fueron detenidos, se les encontró droga, marihuana, pasta básica. Munición de diverso calibre, de pistola y arma larga, de fusil. Teléfonos... han sido detenidos en flagrancia delictiva. Estos sujetos, todo el día se dedicaban a microcomercializar droga", sostuvo el general Lozada.

Uno de los capturados mostró cierta frialdad al momento de la captura, sonriendo de forma desafiante frente a los agentes. A diferencia, los otros dos sujetos se mostraron derrotados al momento de ser trasladados a la dependencia policial.

Otra banda cayó en SJL

El grupo Grecco también realizó un operativo en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, logrando la detención de presuntos integrantes de 'Nueva Generación del Tres de Huascar'. Esta organización delictiva estaría implicada en varios casos de extorsión dentro de esta jurisdicción de Lima Este.

Al respecto, el general Manuel Lozada dio alcances de la intervención y señaló que estos tres individuos, de nacionalidad peruana, utilizaban armas e incluso explosivos para atemorizar a sus víctimas. Incluso, se encontraron una tarjeta en las que llevaban un registro de los cobros que les debían hacer.

"Se les ha incautado tres explosivos caseros de gran potencia, para sus actos extorsivos, munición, droga, en este caso marihuana, teléfonos. Cerca de mil tarjetas que vienen con un formato en la cual consignan la fecha, cantidad del préstamo, nombre de la víctima y monto diario a pagar", sostuvo.

De esta forma, cayeron tres presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Temibles de Dulanto', tras una intervención del grupo Grecco de la PNP en el Callao. Su rubro era la microcomercialización de drogas en varios distritos chalacos.