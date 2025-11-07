Enorme incendio consume almacén en Lurigancho - Chosica: Varias unidades de bomberos atienden la emergencia

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de gran magnitud se registró en el distrito de Lurigancho - Chosica, en la zona de La Florida de Cajamarquilla. De acuerdo a testigos se trataría de una fábrica de plásticos. Al menos 15 unidades de bomberos se apersonaron hasta el lugar de la emergencia a fin de sofocar las llamas de fuego.

Incendio de grandes proporcioines

Una nueva emergencia azota a la capital. Este viernes 7 de noviembre se viene registrando un siniestro de grandes proporciones en la avenida La Florida de Cajamarquilla, en Lurigancho - Chosica, de acuerdo a información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBV).

Además, se precisa que este reciente incidente se viene suscitando desde las 7 y 47 de la noche hasta donde se han apersonado al menos 19 unidades contra incendios: 6 autobombas, 1 ambulancia, 4 de rescate, 2 escalas, 2 plataformas, 1 de materiales peligrosos, 1 cisterna, 2 autobomba/rescate.

#LOÚLTIMO #URGENTE Incendio de grandes proporciones en fabrica ubicado en La Florida en Lurigancho-Chosica. pic.twitter.com/rYrYQU1SlO — Roger García (@RogerAderly) November 8, 2025

Cabe señalar que, de acuerdo a la reportado por la página web del CGVB, el lugar en el que se originó la emergencia sería una planta de producción.

De acuerdo a videos publicados en redes sociales se muestra una gran columna de humo que es visible desde distintas zonas cercanas. Fueron los residentes quienes alertaron de este incendio que ha alcanzado una estructura ubicada en la Mz. F del lugar de los hechos.

Por su parte, los primeros en acudir a esta emergencia fue personal de Serenazgo quienes realizaron un perímetro para que los hombres de rojo desarrollen las labores necesarias para el apagado de las llamas de fuego.

Habría comprometido almacén

De acuerdo a información preliminar, el fuego habría comprometido un almacén. De igual manera, testigos del siniestro sostuvieron que en el interior del espacio puede haber un local comercial.

Vale indicar que, las autoridades aún no han confirmado la función exacta del inmueble que viene siendo afectado. En tanto, en los primeros minutos del incidente vecinos señalaron que se escucharon explosiones.

🔴 Ante el incendio que se registra en Cajamarquilla, Lurigancho - Chosica; el Minsa, a través del @SamuPeruMinsa, desplegó dos ambulancias para brindar atención oportuna en la zona, mientras que el #COES Salud monitorea la emergencia.



[Información en desarrollo] pic.twitter.com/DpWu13IP2z — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 8, 2025

Mientras que algunas personas decidieron retirar mercadería previamente a que las llamas de fuego se extendieran, ello terminó por crear un ambiente de temor y tensión.

Además, el Ministerio de Salud recurrió a sus redes sociales para informar que a través de Sistema de Atención Movil de Urgencias (SAMU) se desplegaron dos ambulancias a fin de brindar atención oportuna a la zona.

En conclusión, un fuerte incendio se viene registrando en Lurigancho-Chosica al que han acudido al menos 19 unidades de bomberos.