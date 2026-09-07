Elecciones Regionales y Municipales 2026: ONPE inicia capacitación para miembros de mesa y personeros

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ONPE inició el 5 de setiembre la capacitación para diversos actores electorales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Las actividades buscan preparar a ciudadanos, miembros de mesa, personeros y fuerzas del orden para cumplir sus funciones durante los comicios del 4 de octubre.

Capacitación para miembros de mesa

La capacitación se desarrolla mediante las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), cuyos equipos mantienen actividades antes de la jornada electoral. Los participantes reciben información sobre las tareas que deberán realizar, de acuerdo con el rol asignado dentro del proceso de votación y escrutinio.

Los miembros de mesa podrán capacitarse en las oficinas descentralizadas y sedes distritales habilitadas en todo el país durante septiembre. Además, la ONPE programó dos jornadas nacionales presenciales para los domingos 20 y 27 de setiembre, antes de las próximas elecciones regionales y municipales.

En estas sesiones, los miembros de mesa recibirán orientación sobre las etapas de instalación, sufragio y escrutinio. La preparación también estará disponible mediante la plataforma virtual ONPEduca, que permite acceder a cursos y materiales dirigidos a los distintos actores electorales nacionales del proceso electoral.

Capacitación

La capacitación comenzó el 5 de setiembre y continuará antes de los comicios del 4 de octubre. El medio informó que las jornadas presenciales para miembros de mesa se desarrollarán el 20 y 27 de setiembre en los locales de votación correspondientes.

Para los electores, la ONPE contempla actividades en espacios públicos previamente coordinados, además de reuniones en las sedes de las ODPE y oficinas distritales. Estas acciones estarán orientadas a brindar información relacionada con la participación ciudadana peruana nacional durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

ONPEduca y preparación electoral

Los personeros de organizaciones políticas, así como integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, también recibirán preparación. La ONPE coordinará reuniones en las distintas circunscripciones electorales para brindar información vinculada con las funciones que deberán cumplir durante el proceso electoral nacional vigente previsto.

El personal especializado de las ODPE estará encargado de desarrollar estas actividades. Entre ellos se encuentran capacitadores y coordinadores de local y mesa. Para las sesiones también se utilizarán manuales, afiches y cartillas destinados a los diferentes participantes electorales de las elecciones regionales y municipales.

La capacitación virtual estará dirigida principalmente a electores, miembros de mesa y personeros. Los cursos y materiales se encuentran disponibles mediante ONPEduca.

Con estas actividades, la ONPE mantiene la preparación de los actores electorales antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Los ciudadanos podrán acceder a capacitación presencial y virtual, mientras los miembros de mesa tendrán jornadas nacionales específicas los días 20 y 27 de setiembre.