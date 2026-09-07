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Lucha contra el crimen: Ministerio Público registra 391 condenas por delitos de crimen organizado

El Ministerio Público logró importantes resultados en la lucha contra la delincuencia organizada tras obtener múltiples sentencias condenatorias.

El registro de condenas es a nivel nacional.
El registro de condenas es a nivel nacional. (Composición: Exitosa)

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/09/2026

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El Ministerio Público, a través de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR), consiguió desde octubre de 2025 hasta agosto de 2026 que se condenen a 391 personas en todo el Perú por delitos vinculados en redes criminales. Del total obtenido a través de 129 resoluciones de sentencia, 28 corresponden a Lima y 101 a los demás departamentos del territorio nacional.

Resultados de los operativos a nivel nacional

Las intervenciones ejecutadas en diversas regiones del país permitieron la desarticulación de múltiples redes delictivas mediante operativos conjuntos. Las acciones coordinadas entre los despachos especializados y los agentes policiales hicieron posible la ejecución de decenas de mandatos de detención preliminar contra presuntos integrantes de estas bandas.

La cobertura geográfica de las intervenciones abarcó tanto la capital como las diferentes provincias, logrando capturar a sospechosos involucrados en graves ilícitos. Las detenciones se concretaron tras intensos trabajos de seguimiento e inteligencia operativa desplegados en puntos estratégicos del territorio peruano.

En el ámbito judicial, los representantes de la fiscalía lograron el dictamen de prisiones preventivas para garantizar la permanencia de los imputados durante los procesos penales. Estas medidas coercitivas aseguran el desarrollo de las investigaciones y evitan el riesgo de fuga de los procesados.

Ministerio Público obtuvo 391 condenas por delitos contra el crimen organizado a nivel nacional
La FECOR dio el informe de las condenas.

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Fortalecimiento del subsistema especializado 

Durante la conmemoración del aniversario de las fiscalías especializadas, las autoridades de la institución destacaron la labor desempeñada frente a la delincuencia organizada. Se remarcó el esfuerzo continuo por mantener la operatividad y la efectividad en las investigaciones a pesar de las limitaciones presupuestales existentes.

Asimismo, los mandos del subsistema enfatizaron la importancia de la capacitación técnica y la articulación con las Fuerzas Policiales para combatir modalidades como la extorsión y el secuestro. La aplicación de nuevas herramientas de investigación estratégica ha resultado clave para desmantelar estructuras criminales transnacionales y complejas.

Al encuentro institucional asistieron altos representantes del sistema de justicia, fiscales superiores y personal especializado de diversos distritos fiscales del país. La reunión sirvió para reafirmar las estrategias de persecución penal y ratificar el compromiso institucional en la lucha integral contra la corrupción y la inseguridad.

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En ese sentido, Ministerio Público ratifica su labor en la persecución del delito, la aplicación de sanciones efectivas y el desmantelamiento de organizaciones criminales que atentaban contra la seguridad nacional.

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