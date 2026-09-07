Mbappé se postula al Balón de Oro 2026 y afirma que siempre se considera el mejor del mundo

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Kylian Mbappé volvió a quedar en el centro de la conversación por el Balón de Oro 2026. El delantero francés del Real Madrid habló antes del debut en Champions League frente al Inter de Milán y destacó su actuación en el Mundial, donde terminó como máximo goleador.

Mbappé defiende su candidatura

El delantero señaló que jugar para el Real Madrid aumenta la atención sobre sus posibilidades de recibir premios individuales. El atacante también recordó que durante el verano consiguió registros históricos con Francia y consideró que existen argumentos para pensar en obtener el galardón.

"He hecho mucha historia en la competición más importante del deporte; es un buen año para ganar el Balón de Oro", afirmó.

El francés llegó al Mundial 2026 como una de las principales figuras de Francia y terminó la competencia con 10 goles, cifra que le permitió ganar la Bota de Oro. Además, alcanzó los 22 tantos en la historia de los Mundiales, superando el registro anterior de Lionel Messi.

"¡Yo siempre! Pero es algo muy personal. Cada uno tiene su opinión", declaró.

Mbappé respondió así cuando fue consultado sobre si se considera el mejor jugador del mundo. Después explicó que no todos tienen que compartir esa valoración y recordó que serán los periodistas quienes decidirán al ganador del Balón de Oro 2026 mediante sus votos.

🤔💭 ¿Cree Kylian Mbappé que merece el BALÓN DE ORO?



⚽ "He hecho HISTORIA este verano en la competición más importante de este deporte"



🏆 "Tengo la sensación de que es un BUEN AÑO para eso, pero veremos" pic.twitter.com/ilad8uOuYA — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 7, 2026

Sus argumentos para ganar el premio

La candidatura del atacante también está relacionada con sus números durante el Mundial. Mbappé consiguió la Bota de Oro por segunda vez y se convirtió en el máximo goleador histórico de la competición, después de marcar durante las distintas etapas disputadas con la selección francesa.

"¿Por quién voto para el Balón de Oro? POR MÍ. Ser el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo, eso es algo que quema la retina".



Kylian Mbappé. ⚠️🇫🇷 pic.twitter.com/UZ3LI55LGz https://t.co/CQ7fLCRLkw — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 7, 2026

El delantero también reconoció que los títulos colectivos forman parte de la discusión sobre el premio, aunque señaló que el Balón de Oro es un reconocimiento individual. En ese contexto, defendió que sus actuaciones y los récords alcanzados deben ser considerados por los votantes.

"Claro que yo pienso que este año puede ser bueno para mí para ganar el Balón de Oro. Pero, como he dicho, son los periodistas quienes van a votar", afirmó.

La temporada también mantiene al francés entre los nombres mencionados para el reconocimiento. El jugador afronta ahora una nueva campaña con el Real Madrid, mientras espera el inicio de la Champions League y continúa la carrera por el premio individual más importante del fútbol.

Mbappé llega a esta disputa después de convertirse en máximo goleador histórico de los Mundiales y de conquistar nuevamente la Bota de Oro. Sus registros con Francia y su producción goleadora lo mantienen entre los candidatos al Balón de Oro, cuya decisión dependerá finalmente de los periodistas.