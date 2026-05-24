Debate técnico 2026: JNE exhorta a partidos de Fujimori y Sánchez a evitar violencia y centrarse en planes de gobierno

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral emitió un pronunciamiento a pocas horas del Debate Técnico entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, en el que exhorta a ambos partidos a cumplir con los compromisos asumidos en el marco de la campaña presidencial.

El comunicado se da en la antesala del encuentro en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en Jesús María, donde los equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez expondrán sus planes de gobierno.

Llamado al respeto y la transparencia

El documento, firmado por Mariela Noles Cotito, Carol Zavaleta Cortijo y Oscar Salazar Gamboa, subraya la necesidad de mantener un comportamiento alturado y acorde al cargo público al que postulan.

Se pide evitar cualquier tipo de violencia, agresión, insultos o actos de discriminación, tanto entre los miembros de los partidos como hacia la ciudadanía en general. El Tribunal recordó que el debate debe centrarse en ideas y propuestas, más allá de ataques personales.

Pronunciamiento del Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral pic.twitter.com/pBiYg3UPKU — JNE Perú (@JNE_Peru) May 24, 2026

Enfoque en planes de gobierno

El pronunciamiento también insta a que las intervenciones se concentren en los planes de gobierno, explicando no solo las promesas, sino también la forma en que serán ejecutadas.

Este punto responde al Compromiso N° 8 del Pacto Ético Electoral, que busca que los debates sean espacios de información clara para los votantes, permitiendo comparar propuestas y evaluar su viabilidad.

Simpatizantes deberán mantener respeto en los exteriores

Asimismo, el Tribunal de Honor pidió a los partidos que instruyan a sus simpatizantes a mantener un comportamiento respetuoso durante el debate, especialmente a quienes acompañen a los candidatos en los alrededores de la sede del JNE. La exhortación busca garantizar un clima de paz y tolerancia, evitando incidentes que puedan empañar la jornada.

🔴🔵 #ExitosaPerú | Hoy a partir de las 8 de la noche se realizará el debate técnico entre los equipos de Keiko Fujimori, Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Hoy se tocarán 6 temas importantes.



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Mientras tanto, en cuanto a la confirmación de quiénes integrarán los respectivos equipos de cada agrupación, aún no se cuentan con listas determinadas por ninguna de las agrupaciones al cierre de esta nota, faltando pocas horas para el choque de propuestas programado para las 8:00 p.m.

El comunicado del Tribunal de Honor marca el tono del debate técnico entre los equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Más allá de la confrontación política, el llamado es a que el encuentro se convierta en un espacio de propuestas y respeto, en línea con lo solicitado por la autoridad electoral.

Con la segunda vuelta cada vez más cerca, el JNE busca reforzar la confianza ciudadana en el proceso y asegurar que los debates sean una herramienta para el voto informado.