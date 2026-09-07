Papa León XIV en Cusco: despliegue de 3,000 policías y restricciones marcarán su visita en noviembre

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La visita del papa León XIV a Cusco ya genera un amplio despliegue de las autoridades para garantizar la seguridad del pontífice y de los miles de ciudadanos que podrían concentrarse en distintos puntos de la ciudad imperial.

La Policía Nacional del Perú prepara un operativo que involucrará a efectivos de Cusco y de otras regiones, además de agentes especializados provenientes de Lima.

De acuerdo con el general PNP Virgilio Velásquez Hurtado, jefe de la Región Policial de Cusco, se prevé que hasta 3,000 agentes policiales participen en las labores de seguridad durante la jornada.

El despliegue incluirá unidades especializadas y personal de la policía helitransportada, cuyos integrantes ya se encuentran considerados dentro del esquema de seguridad para la visita papal al Perú.

El papa León XIV tiene previsto permanecer en Cusco el 15 de noviembre, como parte de su visita pastoral al país, programada entre el 11 y el 17 de noviembre. Su estadía en la Ciudad Imperial sería de algunas horas, con un posible arribo alrededor de las 9:00 a. m. y una posterior salida cerca de la 1:00 p. m., posiblemente con destino a Pucallpa.

Esta sería la ruta del Papa León XIV

Uno de los principales aspectos que se encuentran coordinando las autoridades es el desplazamiento del pontífice por las calles de Cusco. Según explicó el jefe de la Región Policial, el recorrido contempla importantes vías de la ciudad y puntos turísticos e históricos que concentran gran cantidad de visitantes.

"Su desplazamiento sería por las avenidas Velasco Astete, 28 de Julio, El Sol, permanecería en la plaza de armas (Basílica Catedral), recorrería la Calle Saphy con dirección a Sacsayhuaman", detalló Velásquez Hurtado.

La presencia del Papa en la Plaza de Armas y su posterior recorrido hacia Sacsayhuamán forman parte de las alternativas que actualmente son evaluadas dentro del protocolo. Asimismo, no se descarta que el pontífice participe en una actividad religiosa durante su permanencia en la ciudad.

Sin embargo, el oficial señaló que, por el momento, la actividad contemplada sería el rezo del Santo Rosario, aunque las coordinaciones continúan y podrían definirse detalles adicionales conforme se acerque la fecha de la visita.

Habrá restricciones y un amplio operativo policial

La seguridad también tendrá un impacto en el tránsito de la ciudad. Las autoridades anticiparon que podrían establecerse restricciones vehiculares en las calles y avenidas que formen parte de la ruta del papa móvil, con el objetivo de garantizar el desplazamiento seguro del pontífice y evitar aglomeraciones que dificulten el operativo.

El operativo no estará limitado a la Policía Nacional. La seguridad del pontífice contará también con la participación de personal especializado vinculado al Vaticano. Durante la visita de la comitiva de avanzada, encargada de inspeccionar los lugares que podrían formar parte del recorrido, llegaron a Cusco guardias suizos, agentes oficiales del Papa y representantes de la Gendarmería de Roma.

La coordinación local también involucra a la Municipalidad Provincial del Cusco, el Gobierno Regional, municipalidades distritales y otros sectores. Estas instituciones vienen participando en reuniones convocadas por el Arzobispado del Cusco para definir aspectos relacionados con el orden, seguridad, tránsito y protocolo.

El objetivo es que las medidas puedan implementarse con anticipación y que la presencia de miles de ciudadanos no genere dificultades durante el breve recorrido del pontífice por la ciudad.