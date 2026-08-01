Presidenta Keiko Fujimori respalda a las Fuerzas Armadas tras visitar base contraterrorista en el Vraem

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó hasta la base contraterrorista Valle Esmeralda, ubicada en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, en la región Junín, como parte de su jornada de trabajo en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Durante la visita, expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, instituciones que, afirmó, continúan desempeñando un papel fundamental para garantizar la seguridad y preservar la soberanía del país.

Keiko Fujimori reafirma respaldo a las Fuerzas Armadas

Pide redoblar esfuerzos contra nuevas amenazas

Durante su discurso, Fujimori señaló que el país enfrenta hoy desafíos distintos a los del pasado, pero igualmente complejos, por lo que llamó a las Fuerzas Armadas y a la Policía a mantener el trabajo conjunto para combatir las organizaciones criminales.

"Hoy los retos que el Perú necesita son distintos seguimos teniendo el problema del narcotráfico que vamos a seguir enfrentando y combatiendo tenemos al crimen organizado que está haciendo que la población viva con miedo la minería ilegal a la que tenemos que hacer retroceder y por eso los convoco como lo he hecho en el mensaje a la nación a trabajar juntos", sostuvo.

La jefa de Estado destacó que la lucha contra estos delitos requiere la participación coordinada de todas las instituciones del Estado, así como el respaldo permanente al personal que opera en zonas de alta complejidad como el Vraem.

En ese sentido, reiteró que su gestión continuará apoyando las acciones destinadas a preservar la paz y el orden interno.

Keiko Fujimori reafirma respaldo a las Fuerzas Armadas

Reconoce el trabajo de los efectivos en el Vraem

La visita también incluyó la exposición de los resultados de la Operación Quiñones, en la que fue abatido Jhonny Curo Rojas, alias "Richard", considerado uno de los principales integrantes del militarizado Partido Comunista del Perú.

En ese contexto, Keiko Fujimori explicó que decidió acudir personalmente hasta la base para expresar su reconocimiento a quienes cumplen labores de seguridad en esta zona del país.

"He querido venir personalmente para darles todo mi respaldo, mi agradecimiento y pedirles que sigan en este esfuerzo. Quienes conocemos la historia del Perú sabemos el rol fundamental que cumplen las Fuerzas Armadas por proteger la soberanía nacional y el de la Policía Nacional de mantener el orden interno", expresó.

La presidenta también resaltó la labor humanitaria que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, recordando la reciente evacuación de emergencia de una mujer que había dado a luz y cuya vida se encontraba en riesgo.

Keiko Fujimori reafirma respaldo a las Fuerzas Armadas

Según indicó, este tipo de acciones demuestra que las instituciones castrenses no solo cumplen funciones de seguridad, sino también de apoyo directo a la población cuando las circunstancias lo requieren.

Con esta visita al Vraem, la mandataria reafirmó el respaldo de su gobierno a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, insistiendo en que el combate al narcotráfico, el crimen organizado y la minería ilegal debe mantenerse como una prioridad.

Además de reconocer el trabajo de los efectivos desplegados en la zona, sostuvo que el esfuerzo conjunto entre las instituciones será determinante para fortalecer la seguridad, proteger la soberanía nacional y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.