Corte de luz en Lima y Callao el 8 de septiembre: lista de distritos afectados y horarios, según Pluz Perú

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo corte del servicio de luz afectará algunos distritos de Lima y el Callao el 8 de septiembre. La empresa Pluz Perú revela en su cronograma qué zonas se verán afectadas con la medida para que los usuarios tomen sus precauciones.

Motivo del corte de luz el 8 de septiembre

Pluz Energía tiene programadas interrupciones del servicio eléctrico en distintos sectores de Lima y Callao. De acuerdo a su comunicado, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo para seguir optimizando la infraestructura de la red eléctrica.

Ante el anuncio de la suspensión temporal del servicio, la empresa insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas.

Asimismo, les recuerda que el corte no será en un distrito en su totalidad, sino en zonas en específico que detallan en su cronograma oficial en su página web.

Corte de luz en Lima y Callao: ¿Qué distritos se verán afectados?

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos en la imagen qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz este martes 8 de septiembre:

Áreas afectadas en Los Olivos

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en urb. San Elías mzs. I, J, K, A. H. Laura Caller 6ta zona mzs. 70, 71, calle Hungría cdra. 1, A. H. Prog. Municipal de Vivienda Confraternidad mz. 70, 71, urb. Parques de Villasol mz. B.

En San Juan de Lurigancho

Sectores afectados por la suspensión temporal del servicio eléctrico.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. en asoc. de Prop. Nuevo San Juan mz. A, E, asoc. San Pedro mz. I.

hasta la 1:00 p. m. en asoc. de Prop. Nuevo San Juan mz. A, E, asoc. San Pedro mz. I. Desde las 11:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. en C.P. Cerro Primavera mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, H1, I, J, K, L, M, N1, asoc. Nueva Primavera mzs. A, B, C, D, E, asoc. Parque Industrial Pampa La Coronela mz. A, Centro Poblado Menor San Juan Pampa La Coronela mzs. G, K, L.

Sin luz por horas en el Callao

Desde la 1:30 p. m. hasta las 5:30 p. m. en urb. El Olivar mz. G, av. Pacasmayo cdra. 44, calle 2 mz. C, J, calle 9, mz. F, calle 27 mz. H, calle El Parque cdra. 2, calle El Roble cdra. 2, calle Las Fresas cdra. 2, mz. H, calle Las Guindas cdra. 2, calle 10 mz. G, J, H, calle 8 mz. H, I.

hasta las 5:30 p. m. en urb. El Olivar mz. G, av. Pacasmayo cdra. 44, calle 2 mz. C, J, calle 9, mz. F, calle 27 mz. H, calle El Parque cdra. 2, calle El Roble cdra. 2, calle Las Fresas cdra. 2, mz. H, cdra. 2, calle 10 mz. G, J, H, calle 8 mz. H, I. Desde las 10:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en jr. Loreto cdras. 9, 10, jr. Cockrane cdra. 5. Asimismo, la empresa precisa que el corte se efectuará en las siguientes áreas, pero desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.:

Otras áraeas afectadas por el corte de luz.

En Independencia

Desde las 10:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. en urb. Industrial Naranjal calle Fraguas 379.

Así que si tenías previsto hacer uso de la electricidad el 8 de septiembre, lo ideal es identificar primero si tu hogar se verá afectado con el corte de luz programado por Pluz Perú. La empresa dio a conocer los distritos y horarios en que se efectuará la medida.