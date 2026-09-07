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Susy Díaz al borde de las lágrimas

Su chamán arruinó el vestido que Susy llevaría a España, pero emprendedores textiles le salvaron su prenda

Lo que empezó como una entusiasta develación del vestido soñado, terminó en un inesperado momento te tensión, que dejó a la popular Susy Díaz al borde de las lágrimas.

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Susy Díaz al borde de las lágrimas Difusión

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 07/09/2026

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La popular artista, quien acudió al taller de su diseñadora Bryseida Casablanca para probarse el vestido exclusivo que lucirá en su próxima cena de gala con la comunidad latina de España, vivió minutos de verdadera angustia, luego de que su traje terminara completamente manchado durante un baño de florecimiento de su chamán, el maestro Chunga.

Como estaba previsto, la ex congresista arribó al Emporio Comercial de Gamarra para la presentación oficial de su vestido, paralizando por completo el corazón de La Victoria. 

Comerciantes y compradores abandonaron sus puestos de trabajo para conseguir una foto, un autógrafo o recibir la carismática bendición de la estrella, quien fiel a su estilo regaló besos y picardía a todo el público. Sin embargo, el ambiente festivo dio un giro radical durante un ritual en vivo.

El chamán de la artista, el maestro Chunga, encargado del ritual para asegurar la buena suerte para su conquista de Europa, vertió accidentalmente un líquido negro que embarró el vestido que Susy llevaba puesto, desatando el caos ante la mirada atónita de los periodistas que cubrían el evento, pero que felizmente no pasó de un susto, porque la diseñadora apeló a la experiencia que tienen en Gamarra para darle una solución y dejar su vestido como nuevo.

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"Este ha sido un momento de estrés para mí. Imagínense todo el esfuerzo de mi diseñadora y las horas invertidas en un hermoso vestido. Felizmente, que aquí en Gamarra son unos genios y podré llevar a mi viaje este hermoso vestido rojo", dijo Susy. 

"En Gamarra los emprendedores siempre tenemos solución para todo, tenemos que evitar pérdidas que afecten nuestra economía", enfatizó la diseñadora que dejó el vestido como nuevo.

A pesar del accidentado momento, los planes internacionales de la carismática celebridad siguen firmes. Susy Díaz llegará muy pronto a tierras españolas atendiendo una invitación especial de su gran legión de admiradores, reafirmando su vigencia y el cariño de los migrantes en el extranjero.

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