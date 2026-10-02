ERM 2026: ONPE revela 4 DATOS clave para los electores que votarán el 4 de octubre

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/10/2026
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el objetivo de garantizar el orden en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM) el 4 de octubre, brindó al menos cuatro datos clave que los electores deben tener en cuenta. Conoce cuáles son y cómo verificar tu local de votación.
Datos clave para votar en las ERM 2026 el 4 de octubre
El 4 de octubre será en que miles de ciudadanos acudirán a sus respectivos locales de votación para participar de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Ante la proximidad de la jornada electoral, la ONPE viene compartiendo material informativo para orientar a los ciudadanos sobre las elecciones que empezarán desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. a nivel nacional.
En estas elecciones se definirán a los representantes en los gobiernos regionales y en las municipalidades provinciales y distritales. Para que la jornada se lleve sin contratiempos también se reportó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desplegará a 30 mil fiscalizadores para supervisar el cumplimiento de las restricciones previstas antes y durante los comicios.
Además, el Ministerio Público desplegará más de 6 mil fiscales en los 34 distritos del país para prevenir e investigar delitos electorales antes, durante y después de estas elecciones.
Recomendaciones para electores: conoce tu local de votación
Para evitar contratiempos o demoras en las ERM 2026, la ONP aconseja a los electores, en primer lugar, tener en cuenta estas informaciones importantes antes de ir a votar el domingo 4 de octubre:
- Verificar su local de votación: Para ello, solo debes ingresar al siguiente LINK y digitar tu número de documento de identidad. En la misma plataforma también podrás ver el croquis con la dirección exacta donde está ubicada la institución donde deberás sufragar.
- Revisa tu número de mesa y de orden: estos datos pueden facilitar la ubicación del aula y agilizar el proceso al momento de votar el domingo.
¿Qué debes llevar en las elecciones del 4 de octubre?
Otros tres datos clave que debes tener en cuenta para estas Elecciones Regionales y Municipales 2026 son para el mismo día de votación:
- El horario de votación: recuerda llegar a tiempo a tu local de votación, recordando que las elecciones serán desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
- Llevar tu DNI: para sufragar, el elector debe presentar su documento de identidad ante los miembros de mesa, para agilizar el proceso y tener su debida identificación para votar.
Finalmente, la ONPE insta a los ciudadanos que fueron elegidos como miembros de mesa acudir a sus respectivos centros de votación para cumplir con su deber cívico. Si se ausentan de manera injustificada deberán pagar una multa de 275 soles (equivalente al 5% de la UIT).
Así, antes del domingo 4 de octubre, los electores pueden verificar su información electoral, identificar su local y mesa, preparar su DNI y conocer el horario de votación para acudir a sufragar dentro del periodo establecido para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, según la ONPE.