ERM 2026: ONPE revela 4 DATOS clave para los electores que votarán el 4 de octubre

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el objetivo de garantizar el orden en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM) el 4 de octubre, brindó al menos cuatro datos clave que los electores deben tener en cuenta. Conoce cuáles son y cómo verificar tu local de votación.

Datos clave para votar en las ERM 2026 el 4 de octubre

El 4 de octubre será en que miles de ciudadanos acudirán a sus respectivos locales de votación para participar de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Ante la proximidad de la jornada electoral, la ONPE viene compartiendo material informativo para orientar a los ciudadanos sobre las elecciones que empezarán desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. a nivel nacional.

En estas elecciones se definirán a los representantes en los gobiernos regionales y en las municipalidades provinciales y distritales. Para que la jornada se lleve sin contratiempos también se reportó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desplegará a 30 mil fiscalizadores para supervisar el cumplimiento de las restricciones previstas antes y durante los comicios.

Además, el Ministerio Público desplegará más de 6 mil fiscales en los 34 distritos del país para prevenir e investigar delitos electorales antes, durante y después de estas elecciones.

Recomendaciones para electores: conoce tu local de votación

Para evitar contratiempos o demoras en las ERM 2026, la ONP aconseja a los electores, en primer lugar, tener en cuenta estas informaciones importantes antes de ir a votar el domingo 4 de octubre:

Verificar su local de votación : Para ello, solo debes ingresar al siguiente LINK y digitar tu número de documento de identidad. En la misma plataforma también podrás ver el croquis con la dirección exacta donde está ubicada la institución donde deberás sufragar.

: Para ello, solo debes ingresar al siguiente LINK y digitar tu número de documento de identidad. En la misma plataforma también podrás ver el croquis con la dirección exacta donde está ubicada la institución donde deberás sufragar. Revisa tu número de mesa y de orden: estos datos pueden facilitar la ubicación del aula y agilizar el proceso al momento de votar el domingo.

¿Qué debes llevar en las elecciones del 4 de octubre?

Otros tres datos clave que debes tener en cuenta para estas Elecciones Regionales y Municipales 2026 son para el mismo día de votación:

El horario de votación : recuerda llegar a tiempo a tu local de votación, recordando que las elecciones serán desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

: recuerda llegar a tiempo a tu local de votación, recordando que las elecciones serán desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Llevar tu DNI: para sufragar, el elector debe presentar su documento de identidad ante los miembros de mesa, para agilizar el proceso y tener su debida identificación para votar.

Finalmente, la ONPE insta a los ciudadanos que fueron elegidos como miembros de mesa acudir a sus respectivos centros de votación para cumplir con su deber cívico. Si se ausentan de manera injustificada deberán pagar una multa de 275 soles (equivalente al 5% de la UIT).

Así, antes del domingo 4 de octubre, los electores pueden verificar su información electoral, identificar su local y mesa, preparar su DNI y conocer el horario de votación para acudir a sufragar dentro del periodo establecido para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, según la ONPE.