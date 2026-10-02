Mincetur bloquea 50 plataformas ilegales de apuestas que operaban de manera irregular

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La intervención se realizó luego de que la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas identificara páginas web, direcciones IP y aplicaciones que ofrecían juegos en línea y apuestas deportivas sin contar con la autorización administrativa correspondiente.

De acuerdo con la normativa vigente, ninguna plataforma puede desarrollar estas actividades sin cumplir previamente con los requisitos establecidos por el Mincetur. Los operadores autorizados deben contar con la homologación de sus sistemas y utilizar dominios reconocidos por la autoridad.

El bloqueo busca impedir que los usuarios accedan a servicios que no ofrecen garantías sobre sus operaciones. Las plataformas no autorizadas quedan fuera del marco legal peruano y sus actividades están expresamente prohibidas.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones ejecutó los bloqueos

El Mincetur solicitó al MTC adoptar las medidas técnicas necesarias para restringir el acceso a los portales identificados. El procedimiento puede incluir el bloqueo de páginas web, direcciones IP, URL y aplicaciones informáticas vinculadas con los operadores ilegales.

La medida se ampara en la Ley N.° 31557, modificada por la Ley N.° 31806, y en el reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 005-2023-Mincetur. Estas disposiciones establecen que el Mincetur es la entidad responsable de regular, autorizar, fiscalizar y sancionar esta actividad.

Las infracciones pueden generar amonestaciones, multas de hasta 200 unidades impositivas tributarias, cancelación de autorizaciones e inhabilitaciones temporales o permanentes. El bloqueo constituye una de las herramientas para frenar la oferta clandestina en internet.

Antecedente de julio

En julio de 2026, el Mincetur bloqueó otras 36 plataformas de juegos a distancia y apuestas deportivas que operaban sin autorización. Durante ese periodo también se incautaron 39 máquinas tragamonedas ilegales en operativos realizados en Lima, Lambayeque y Piura.

Asimismo, las autoridades clausuraron locales que ofrecían apuestas deportivas sin permiso y decomisaron equipos informáticos empleados para realizar estas actividades. Los operativos contaron con la participación de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Autoridad continuará fiscalización

El Mincetur señaló que continuará supervisando las plataformas digitales y los establecimientos físicos dedicados a los juegos de azar y las apuestas deportivas. La fiscalización busca proteger a los usuarios, promover la formalización y evitar que estos servicios sean utilizados para actividades ilícitas.

La institución recomendó verificar que las plataformas cuenten con autorización antes de realizar depósitos o registrar datos personales. El funcionamiento de operadores sin permiso puede constituir una infracción o un delito, según las circunstancias del caso