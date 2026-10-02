BTS en Perú: ARMYs siguen acampando afuera de San Marcos para vivir de cerca el esperado concierto

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La expectativa por el esperado concierto de BTS en Lima ya comenzó a sentirse en los exteriores del Estadio San Marcos. Decenas de seguidores de la agrupación surcoreana, conocidos como ARMYs, continúan llegando hasta las inmediaciones del recinto para asegurar su presencia en uno de los eventos musicales que ha generado mayor interés entre sus fanáticos.

El movimiento se concentra principalmente en los alrededores de la puerta número uno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, uno de los accesos previstos para las personas que asistirán a las presentaciones de la banda.

La presencia de los fanáticos también se evidencia en las carpas instaladas en los exteriores del recinto, reflejando la expectativa que existe por los conciertos programados para los días 7, 9 y 10 de octubre.

ARMYs ya acampan en los exteriores de San Marcos

Durante el recorrido por la zona se contabilizaron inicialmente seis carpas, pero posteriormente se observó la instalación de una nueva. Dos jóvenes fueron vistos armando una carpa con la intención de permanecer en el lugar y adelantarse a otros asistentes.

La estrategia de algunos seguidores responde al deseo de ser de los primeros en ingresar y poder observar de cerca a los integrantes de BTS durante sus presentaciones. La presencia de los fanáticos en los exteriores demuestra el nivel de expectativa que existe a pocos días de los conciertos.

Además, en uno de los puntos cercanos al ingreso se colocó una imagen relacionada con uno de los integrantes de la agrupación surcoreana, sumándose al ambiente que ya se vive alrededor del estadio.

Preocupación por seguridad y vías de evacuación

El entusiasmo de los seguidores también viene acompañado de interrogantes debido a la cantidad de personas que se espera que llegue a San Marcos durante las jornadas de concierto.

Entre las principales preocupaciones mencionadas en el informativo figuran las medidas de seguridad y las vías de evacuación, considerando que BTS cuenta con millones de seguidores alrededor del mundo y que sus presentaciones podrían congregar a una gran cantidad de personas en los alrededores del recinto.

Mientras continúan llegando más ARMYs, se espera que la afluencia aumente conforme se aproximen las fechas de los espectáculos. Los fanáticos ya comenzaron a organizarse para vivir de cerca la experiencia y acompañar a la agrupación durante su esperado encuentro con el público peruano.

La llegada de ARMYs a los exteriores de San Marcos ya marca la cuenta regresiva para los conciertos de BTS. Las carpas instaladas y la presencia de seguidores con anticipación reflejan la expectativa por las presentaciones, mientras que la seguridad y la organización de los accesos serán aspectos importantes ante la llegada masiva de asistentes.