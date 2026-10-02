Pago de pensiones ONP inicia HOY, 2 de octubre: conoce qué pensionistas cobrarán este viernes

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pago de pensiones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) correspondiente a octubre de 2026 inicia este viernes 2 de octubre y continuará de manera escalonada durante los siguientes días. Conoce qué pensionistas podrán cobrar su dinero hoy.

¿Quiénes cobran la pensión ONP este viernes 2 de octubre?

Como se sabe, la Resolución Viceministerial N.° 0011-2026-EF/11.01 modificó el cronograma de pagos y adelantó las fechas de desembolso para el mes de octubre del presente año.

En la disposición publicada el sábado 26 de septiembre en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, se establece las fechas de depósito que se realizarán en bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, llegando a beneficiar a 791,036 asegurados a nivel nacional.

De acuerdo al cronograma, el pago comenzará este viernes 2 de octubre iniciando con los pensionistas comprendidos en el régimen del Decreto Ley N.° 19990, teniendo en cuenta la inicial del apellido paterno del asegurado para evitar contratiempos o aglomeraciones. En ese sentido, quienes podrán cobrar su dinero hoy serán los siguientes:

Cuyos apellidos paternos inicien con las letras de la A a la C. Cabe destacar que la ONP, cuyo objetivo es garantizar el bienestar de los ciudadanos en su vejez, invalidez o fallecimiento mediante la administración eficiente del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), adelantó las fechas previstas para octubre, con el objetivo de facilitar que los jubilados reciban su pensión, que será para muchos un alivio económico para este mes.

Cronograma de pagos de pensiones ONP: fechas clave

En caso no te encuentres del primer grupo de pensionistas que podrán cobrar su pensión el viernes, no te preocupes, ya que, de acuerdo al cronograma de la ONP, existen más fechas clave, que te mostramos a continuación:

Apellidos de la D-L: lunes 5 de octubre.

lunes 5 de octubre. Apellidos de la M-Q: martes 6 de octubre.

martes 6 de octubre. Apellidos de la R-Z: miércoles 7 de octubre.

Asimismo, se precisa que el pago de la pensión a domicilio se realizarán del jueves 15 al sábado 24 de octubre. Respecto a los convenios internacionales, recibirán el abono el miércoles 14 de octubre.

Cronograma de pagos ONP en octubre 2026.

Pago a otros regímenes de la ONP

Respecto al pago de pensiones para los asegurados en otros regímenes, la ONP precisa que se efectuará de la siguiente manera:

El miércoles 14 de octubre recibirán su depósito los 75,157 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Para poder ver tu constancia de pago de pensión del mes debes hacer clic en este ENLACE, ir a la sección "Cobro pensión", elegir la opción "Quiero ver mis constancias de pago" y digitar tu número de documento de identidad y tu clave virtual. También puedes solicitar el documento de forma presencial en los Centros de Atención de la ONP.

Es así como la ONP reveló el cronograma de pago de pensiones correspondiente al mes de octubre de 2026. Según lo precisado, el depósito iniciará el viernes 2 de octubre con los pensionistas del régimen del Decreto Ley N.° 19990.