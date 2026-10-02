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Corte de LUZ el 3 de octubre: verifica qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados

Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el sábado 3 de octubre, además de los horarios en que se efectuará el restablecimiento del servicio.

Corte de luz: cronograma con horarios y zonas afectadas.
Corte de luz: cronograma con horarios y zonas afectadas. (Composición Exitosa)

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/10/2026

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Pluz Perú anunció que habrá corte de luz el sábado 3 de octubre. En ese sentido, conoce desde ya qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con la interrupción temporal del servicio y en qué horarios. ¿Tu zona está en la lista?

¿Por qué será el corte de luz el 3 de octubre?

De acuerdo al comunicado oficial de Pluz Perú, el corte de luz programado en algunos distritos de la capital y del primer puerto de Perú responde a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico con el objetivo de seguir optimizando el suministro y evitar averías futuras.

En ese marco, la empresa pide la comprensión de sus usuarios por la suspensión temporal del servicio e insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas. 

Asimismo, les recuerda que el corte de luz no será en un distrito en su totalidad, sino en determinadas zonas, manzanas, asentamientos humanos, calles y urbanizaciones, por lo que se aconseja revisar detalladamente el cronograma para conocer cada detalle de la medida.

Cronograma de Pluz Perú: distritos afectados por corte de luz 

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y el Callao no tendrán electricidad el sábado 3 de octubre:

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En Independencia / San Martín de Porres

  • Desde las 00:00 hasta las 10:00 a. m. en av. Las Violetas cdras. 1, 2, 3, calle Los Capulíes cdra. 1, calle Los Higos cdra. 1, calle Los Pacaes cdra. 1, psje. Los Capulíes cdra. 1, A. H. Luis Alberto Sánchez mzs. E, F, G, H, av. Tomás Valle cdra. 2, av. Túpac Amaru cdra. 16, calle Los Damasco cdra. 1, calle 16 de Marzo cdra. 1, urb. Fiori etp. 3 mz. I1.

En San Martín de Porres / Los Olivos

  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en asoc. Los Jardines de Naranjal mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, urb. Virgen del Rosario mzs. B, C, D, H, Q, Q Prima, Q1, Pro. Viv. Señor de Los Milagros de Los Olivos mzs. E, G, M, N, Ñ, U, asoc. Monte Los Olivos mzs. A, B, D, M, N, Ñ, U, asoc. Ojihua mzs. B, D, E, F, Coop. Los Jazmines de Naranjal mzs. B, C2, Q1.

En San Martín de Porres

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  • Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en jr. Antonio Garland cdras. 5, 6, av. Gerardo Unger cdras. 5, 6, calle José Carlos Mariátegui cdras. 5, 6, jr. Marcos Nicolini cdra. 1, jr. Mcal. Ramón Castilla cdra. 1, psje. Graña cdra. 1, av. Túpac Amaru cdras. 5, 6, av. Gerardo Unger cdras. 5, 6, calle Grana cdra. 1.

Áreas afectadas en Independencia

Corte de luz en Independencia: sectores afectados.
Corte de luz en Independencia: sectores afectados.

En el Callao

  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en urb. San Juan Masías mzs. A1, B1, C1, D1, E1, G, G1, H, H1, I, I1, J1, O, O1, P, Pro. Los Portales del Aeropuerto mzs. D, E, E1, F, F1, J, J1, J2, K, L, Asoc. Prop. Alameda Portuaria mzs. A, B, C, D, E1.

Así que si tenías pensado hacer uso de algún equipo electrónico en casa el sábado 3 de octubre, lo ideal es revisar el cronograma de corte de luz de Pluz Perú e identificar qué distritos se verán afectados con la medida.

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