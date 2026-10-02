Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿desde cuándo rige la denominada "ley seca"?

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 se desarrollarán este domingo 4 de octubre en todo el país y, ante la proximidad de la jornada electoral, ya se encuentran vigentes diversas restricciones establecidas por la normativa peruana.

Entre ellas figura la denominada "ley seca", una medida que busca regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante las horas previas y posteriores a los comicios. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó el periodo exacto en el que estará vigente esta prohibición.

De acuerdo con el organismo electoral, la restricción comenzará a las 08:00 horas del sábado 3 de octubre, es decir, un día antes de las elecciones. Desde ese momento, los establecimientos comerciales deberán suspender el expendio de bebidas alcohólicas.

La medida se extenderá durante 48 horas y culminará a las 08:00 horas del lunes 5 de octubre, por lo que abarcará toda la jornada de votación del domingo.

Este lunes 28 de setiembre comienza a regir las #RestriccionesElectorales en todo el territorio nacional, con el fin de asegurar el correcto desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales que se realizarán el próximo domingo 4 de octubre. #ERM2026 https://t.co/aXyy3LUyZh — JNE Perú (@JNE_Peru) September 28, 2026 Lee también Elecciones Regionales y Municipales 2026: LINK para consultar la dirección de tu local de votación

¿Qué establece la ley seca para las ERM 2026?

La prohibición está contemplada en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N.° 26859. Esta disposición establece que durante el periodo señalado no está permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase.

Además, la norma determina el cierre de los establecimientos o de los espacios de establecimientos comerciales que estén destinados exclusivamente a la venta de bebidas alcohólicas.

Por ello, los negocios que comercialicen este tipo de productos deberán tomar las previsiones correspondientes antes del inicio de la restricción. La prohibición se mantendrá hasta las primeras horas del lunes 5 de octubre.

Otras prohibiciones ya están vigentes

La ley seca no es la única restricción prevista para las ERM 2026. El cronograma electoral contempla otras disposiciones que comenzaron a aplicarse antes del día de la votación.

Una de ellas está relacionada con la publicación y difusión de encuestas de intención de voto. Según el calendario electoral, esta prohibición comenzó a regir desde las 00:00 horas del lunes 28 de septiembre, por lo que desde esa fecha no corresponde difundir este tipo de mediciones con fines electorales.

Estas restricciones forman parte de las disposiciones establecidas para garantizar el desarrollo de la jornada electoral dentro de los plazos fijados por la legislación.

Quienes participen de las ERM 2026 deberán tener en cuenta que la "ley seca" comenzará a las 08:00 horas del sábado 3 de octubre y terminará a la misma hora del lunes 5. Durante ese periodo estará prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, mientras continúan aplicándose otras restricciones electorales establecidas en el calendario oficial.