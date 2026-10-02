Señor de los Milagros 2026: ATU anuncia las opciones de transporte para asistir al primer recorrido

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 3 de octubre, los usuarios que se movilicen hacia el Centro de Lima para participar en el primer recorrido del Señor de los Milagros contarán con diversas alternativas de transporte público para acercarse a Las Nazarenas y a otros puntos de la ruta, según lo informado por la ATU.

ATU anuncia que medios de transporte para la primera fecha del recorrido del Señor de los Milagros

Por medio de su cuenta oficial en redes sociales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que podrá a disposición del público una serie de maneras para llegar al primer recorrido del Señor de los Milagros.

Algunas de las opciones se encuentra el Metropolitano, los corredores Azul y Morado, además de las rutas de transporte público regular , que tendrán paraderos y puntos de aproximación habilitados para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante la actividad religiosa.

💜 ¡Acércate al primer recorrido del Señor de los Milagros en transporte público!



Este sábado 3 de octubre, el Metropolitano, los corredores Azul y Morado y diversas rutas de transporte convencional te acercarán a Las Nazarenas y a distintos puntos de la procesión. pic.twitter.com/zpMl1G7bf0 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 2, 2026

¿Cuáles serán los buses autorizados y sus rutas para llegar al primer recorrido del Señor de los Milagros?

Metropolitano : Los usuarios podrán utilizar los servicios regulares y expresos que circulan por las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo , desde donde podrán acercarse al Centro de Lima . En cambio, las estaciones ubicadas en los jirones Lampa y Emancipación permanecerán cerradas mientras se desarrolle la procesión.

: Los usuarios podrán utilizar los servicios regulares y expresos que circulan por las , desde donde podrán acercarse al . En cambio, las ubicadas en los permanecerán mientras se desarrolle la procesión. Corredor Azul: Los servicios 301, 303, 305 y 336 del corredor Azul permitirán a los pasajeros aproximarse al recorrido procesional. Los usuarios podrán descender en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna y continuar a pie hacia la zona donde avanzará la procesión.

Los permitirán a los pasajeros aproximarse al recorrido procesional. Los usuarios podrán descender en el de las y continuar a pie hacia la zona donde avanzará la procesión. Corredor Morado y Línea 1 : Otra alternativa será el servicio 412 del corredor Morado . Los pasajeros podrán descender en el paradero Motupe con prolongación Tacna , ubicado cerca de Las Nazarenas.

: Otra alternativa será el . Los pasajeros podrán descender en el , ubicado cerca de Transporte público regular: El transporte convencional también ofrecerá alternativas para aproximarse a distintos puntos del recorrido. Quince rutas autorizadas tendrán puntos de parada en el jirón Virú y la avenida Francisco Pizarro, a la altura de la prolongación Tacna.

Esta medida implantada por la ATU, busca precisó que las modificaciones en los servicios se aplicarán de acuerdo con el cierre de las vías comprendidas en el primer recorrido procesional, programado entre las 12:00 m. y las 8:00 p. m.

Finalmente, la medida tomada por la ATU brinda facilidades de transporte para los ciudadanos que quieran asistir al primer recorrido del Señor de los Milagros.