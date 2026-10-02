Keiko Fujimori anuncia alianza entre Minedu y MTPE para facilitar trabajo a egresados de secundaria

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori realizó una visita inopinada a la Gran Unidad Escolar José Granda, en San Martín de Porres, donde supervisó la implementación de nuevos talleres de educación técnica dirigidos a estudiantes de secundaria. La actividad se realizó en compañía de los ministros de Educación, Chang, y de Trabajo, Sheput.

Keiko Fujimori visita Unidad Escolar José Granda en SMP

Durante su recorrido, la mandataria observó los ambientes donde los alumnos reciben capacitación práctica, entre ellos los espacios destinados a la preparación de alimentos y repostería. Según explicó, estos talleres buscan que los estudiantes culminen la secundaria con conocimientos que les permitan emprender, acceder a un empleo y contribuir económicamente con sus familias.

En ese sentido, la mandataria señaló que su visita se produjo luego de la suspensión de un viaje previsto a la región Amazonas debido a las condiciones climáticas.

"Quiero pedir las disculpas a la región de Amazonas, estaba planificado nuestro viaje, lamentablemente los cielos nublados no permitieron la partida del avión", manifestó.

Convenio entre el Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo

La presidenta anunció además que se evalúa establecer un convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo para facilitar la incorporación de los estudiantes egresados de secundaria al mercado laboral. La iniciativa contempla que las bolsas de trabajo puedan priorizar a jóvenes que hayan recibido formación especializada durante sus últimos años escolares.

"Lo que estoy disponiendo es que se pueda firmar entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación justamente para que los alumnos que vienen formándose en los últimos años de secundaria puedan luego conseguir una chamba", expresó

Por su parte, el ministro de Educación, Chang, destacó que la formación técnica constituye una de las prioridades del Gobierno. Indicó que durante este año se espera contar con 124 secundarias técnicas totalmente equipadas a nivel nacional.

A su turno, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, afirmó que un joven demora, en promedio, tres años en conseguir un empleo. En ese sentido, explicó que la propuesta busca vincular a los egresados con las bolsas laborales para reducir el tiempo de espera para acceder a un puesto de trabajo.

Finalmente, la iniciativa impulsada por la presidenta Keiko Fujimori forma parte de un programa que contempla la implementación de 24 talleres en instituciones educativas, con el objetivo de fortalecer la educación técnica y orientar la formación secundaria hacia el empleo y el emprendimiento.