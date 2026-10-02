Transportistas paralizan sus actividades tras asesinato de chofer de combi en el Callao

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Transportistas paralizaron sus actividades tras el asesinato de un chofer de combi, quien fue atacado por presuntos sicarios en el Callao. El crimen vuelve a poner en alerta al gremio de transporte.

Transportistas realizan paro tras crimen de chofer de combi en Callao

La mañana de este viernes, 2 de octubre, sujetos acabaron con la vida de un conductor de la ruta CR40 en la avenida Dos de Mayo, a la altura del jirón Miró Quesada, en el Callao.

De acuerdo a información recopilada por nuestro medio, en el lugar del atentado se han contabilizado cerca de ocho casquillos de arma y la víctima mortal ha sido identificada como Juan Daniel Velasque Anca.

Cabe señalar que las circunstancias del hecho de sangre aún son materia de investigación y trascendió que la Policía Nacional del Perú ya se ha apersonado hasta el punto para determinar qué fue lo que ocurrió y conocer la identidad de los responsables.

Posteriormente, tras este hecho de sangre compañeros del occiso han acatado un paro luego de que los extorsionadores que estarían detrás del homicidio hayan difundido el preciso momento del ataque contra el chofer de aproximadamente 60 años.

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Peatones evitan tomar combis

Vale señalar que, a raíz del asesinato de este chofer en la provincia constitucional, Exitosa pudo constatar que los transeúntes están optando por tomar taxis u otro medio de transporte que al menos puedan acercarlos a sus destinos.

Hay que mencionar que los agentes de la Policía Nacional vienen investigando el caso y la banda criminal que integrarían los delincuentes que acabaron con la vida del conductor de la combi sería nueva. Esta trataría de obtener dinero ilícito sembrando terror a los transportistas que cubren la ruta Lima - Callao.

Las autoridades ya tendrían mapeado a quien sería responsable de abrir fuego contra la víctima mortal y es el que difundió el video de lo sucedido en el que se evidencia el preciso instante en el que el conductor se encuentra esperando pasajeros en el interior de la unidad móvil con la que trabajaba.

Las combis que cubren la ruta Lima Callao conocidas como CR40 han decidido no salir a las calles por el peligro que genera a raíz de lo suscitado con uno de sus compañeros.

Es así que, Tras el asesinato de un chofer de combi en la avenida Dos de Mayo, en el Callao, transportistas paralizaron sus actividades. Este crimen vuelve a poner en alerta al sector de transporte.