Corte de AGUA el 3 de octubre: revisa qué distritos de Lima serán afectados y en qué horario

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua en algunos distritos de Lima sorprenderá a los vecinos. Conoce qué zonas se verán afectadas por la interrupción temporal del servicio programado para el sábado 3 de octubre, según el último reporte de Sedapal.

¿Por qué será el corte de agua, según Sedapal?

De acuerdo al anuncio de Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, la suspensión temporal del servicio de agua potable en algunos sectores de la capital el sábado 3 de octubre responde a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios y empalmes de tuberías.

Según la empresa, el objetivo de esas labores técnicas será seguir optimizando el suministro y la infraestructura de abastecimiento. En ese marco, aconseja a sus usuarios revisar cuidadosamente el cronograma para verificar si su hogar está dentro de la lista de las zonas que se verán afectadas con la medida y que almacenen el recurso hídrico con anticipación en recipientes limpios.

Corte de agua el 3 de octubre: ¿qué distritos serán afectados?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el sábado 3 de octubre:

Áreas afectadas en Ate

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Huaycán zona X UCV-239, Talleres 30 de Abril, P.J. 1, 2, 3, 4, calle 2, 3, 4.

En Lurigancho

Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en asoc. Señor de la Exaltación, Prog. de Viv. El Bosque, lotización Urb. Nivería I etapa, asoc. El Haras El Huayco Huachipa, Prog. de Viv. Mantaro, asoc. Viv. Las Palmeras de Huachipa, Prog. de Viv. El Sol de Chambala I etapa, asoc. San Francisco de Chambala, Los Rosales de Chambala, lotización Curva de Chambala, asoc. Los Portales de Nivería.

Asimismo, Sedapal precisó que la interrupción del servicio de agua potable se realizará en los siguientes sectores de Lurigancho por trabajos de limpieza de reservorio:

Zonas sin servicio de agua el 3 de octubre.

Corte de agua en El Agustino

Horario de suspensión y reposición: Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

y reposición: Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Sectores afectados: A. H. Virgen del Carmen, A. H. Huaycán zona X UCV-239, Talleres 30 de abril, P. J. 1, 2, 3, 4, calle 2, 3, 4.

En Independencia

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. El Volante I etapa, A. H. El Volante II etapa, A. H. El Volante III etapa.

Los vecinos de los distritos incluidos en el cronograma de Sedapal deberán tomar sus precauciones ante el corte de agua programado para el sábado 3 de octubre. Se recomienda revisar el horario correspondiente a cada zona y almacenar agua con anticipación.