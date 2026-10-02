Robbie Williams regresa a Lima: cantará en el Estadio San Marcos y tiene nueva fecha confirmada

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El cantante británico Robbie Williams ya tiene fecha de retorno al Perú para realizar el segundo concierto que quedó suspendido el último 24 de septiembre. Esta presentación se desarrollará en el Estadio San Marcos, como parte de su gira Britpop Latam Tour 2026.

Ya se tiene nueva fecha en Lima

Esta nueva presentación permitirá concretar el espectáculo que no pudo realizarse en el Arena 1 Park, donde estaba programado el segundo show del artista. La suspensión se dio luego de que la Municipalidad de San Miguel ordenara la clausura del recinto tras registrar incidencias relacionadas con la salida del público.

La primera presentación de Robbie Williams se realizó el 23 de septiembre, un día antes del concierto que más tarde fue suspendido. En aquella presentación, el cantante británico interpretó grandes temas muy representativos en su trayectoria musical, entre ellos:

Let Me Entertain You

Rock DJ

Supreme

Come Undone

Feel

Angels

Tras la suspensión de la segunda presentación, Williams se reunió con sus seguidores que lo esperaban frente al Hotel Belmond, en Miraflores. El artista interpretó fragmentos de algunas canciones y utilizó ese encuentro para dirigirse a quienes esperaban novedades del concierto suspendido.

Presentación oficial.

"Estoy con el corazón roto por no tener este segundo concierto. Volveremos pronto", expresó.

Más tarde, la productora a cargo, One Entertainment coordinó con el equipo del cantante para establecer una nueva presentación dentro de la ruta latinoamericana de la gira. Asimismo, confirmó que el concierto reprogramado se realizará el 12 de diciembre en el Estadio San Marcos.

¿Qué ocurrió con el concierto suspendido?

La segunda presentación estaba prevista para el 24 de septiembre en el Arena 1 Park. Sin embargo, la autoridad sanmiguelina dispuso la clausura del recinto tras identificar problemas en las vías de evacuación, la salida de asistentes y el cierre no autorizado de accesos peatonales.

Entre las situaciones, también se reportó el cierre del puente Parque Belén, conexión utilizada por los asistentes para desplazarse entre la parte alta de San Miguel y la Costa Verde. Después del primer concierto, algunas personas tuvieron dificultades para abandonar la zona y buscaron rutas alternativas para retirarse.

La municipalidad indicó que el plan representado para el evento contemplaba alternativas de salida correspondientes al aforo autorizado. No obstante, las condiciones observadas durante la evacuación fueron consideradas insuficientes para permitir una segunda presentación al día siguiente, quedando el espectáculo suspendido.