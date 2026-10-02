Niña de 11 años muere tras sufrir graves quemaduras en incendio forestal de Cusco: su hermano continúa en UCI

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una niña de 11 años murió luego de permanecer seis días en estado crítico tras quedar atrapada en un incendio forestal ocurrido en la comunidad de San Juan, distrito de Pomacanchi, provincia de Acomayo, en Cusco. La menor sufrió quemaduras en aproximadamente 80 % de su cuerpo.

Menor permaneció seis días en estado crítico

Según Andina, la menor, identificada como Rosmeri C. A., falleció en el Hospital Regional del Cusco, donde permanecía internada en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de sus lesiones. El personal médico informó que también presentaba afectaciones en órganos internos y la vista.

El incendio forestal ocurrió en la comunidad de San Juan, en Pomacanchi, y dejó a la menor atrapada entre las llamas. Su hermano mayor, identificado como Clinton, ingresó al fuego para intentar rescatarla y también terminó con graves quemaduras.

El joven continúa internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional del Cusco. Presenta quemaduras que afectan aproximadamente 80 % de su cuerpo, por lo que permanece bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Hermano en UCI.

La menor y su hermano fueron trasladados inicialmente al Hospital Regional del Cusco después del incendio. En los primeros reportes se informó que ambos necesitaban atención especializada y que se realizaban gestiones para evaluar una posible evacuación hacia Lima debido a la gravedad de sus heridas.

Incendio afectó varias hectáreas

El incendio comenzó aproximadamente a las 13:20 horas y fue controlado después de las 22:00 horas. Al día siguiente, las autoridades verificaron que las llamas habían afectado al menos 20 hectáreas de cobertura vegetal, entre pastos naturales y árboles de pino.

El siniestro se registró el último sábado en la comunidad de San Juan, donde las llamas avanzaron sobre áreas de vegetación. La emergencia terminó afectando directamente a los dos hermanos, quienes fueron encontrados con lesiones graves y trasladados para recibir atención médica.

Madre de los hermanos

La muerte de la menor ocurre después de seis días de hospitalización y tratamiento intensivo. Durante ese periodo, su estado permaneció crítico por la extensión de las quemaduras y otras lesiones que comprometían órganos internos y la vista, de acuerdo con información del hospital citada por Andina.

La Defensoría del Pueblo también realizó gestiones relacionadas con la atención de la menor y su eventual traslado a Lima. Sin embargo, pese a la atención recibida en el Hospital Regional del Cusco, Rosmeri falleció debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el incendio.