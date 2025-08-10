Jaime Artica: Poder Judicial ordena 9 meses de prisión preventiva a coronel policial acusado de abuso sexual

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva al Cnel. PNP Jaime Artica La Torre, acusado de haber abusado sexualmente a una mujer, el pasado 1 de agosto en el distrito de La Victoria.

Como se recuerda, la autoridad policial había sido detenida preliminarmente el lunes 4 de agosto por agentes del Depincri La Victoria bajo la figura de "flagrancia delictiva", en el marco de las investigaciones por el presunto delito de violación sexual, en agravio de una fémina de 31 años.

¡A prisión!

El Ministerio Público, a través de la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (Cuarto Despacho) de Lima Centro, había requerido el encarcelamiento del oficial y que estaban a la espera de la programación de la PJ para sustentar la acusación fiscal.

Como parte de sus diligencias, el fiscal provincial Eddy Antonio Torvisco Tipiana ordenó que se realice el examen médico legal al investigado y a la víctima. Asimismo, tomó la declaración de la denunciante, a través de la cámara Gesell y también de los testigos.

Además, peritos de criminalística de la Policía Nacional llevaron a cabo el análisis del vehículo del coronel y requirieron las imágenes de las cámaras de video de la Municipalidad de La Victoria y del restaurante donde almorzó con su víctima.

Tras llevarse a cabo la diligencia, la solicitud fue declarada fundada, y en consecuencia, Artica La Torre estará internado en un establecimiento penitenciario, a fin de que se sigan esclareciendo las graves imputaciones en su contra.

El caso

Según la denuncia revelada por el programa "Punto Final" el domingo 3 de agosto, la denunciante narró que fue invitada por el coronel policial para ser madrina del equipo de fútbol de la SUAT. En un principio se negó, pero ante la insistencia del coronel, aceptó su ofrecimiento.

En ese contexto, Artica La Torre la invitó a un restaurante en La Victoria. Según indicó, era conocido en el local "porque mucha gente lo saludaba". Luego, bebió un trago (pisco sour) y con el pasar de los minutos empezó a perder el conocimiento.

Lamentablemente, con el pasar de las horas, despertó semidesnuda en la vía pública, sin recordar nada sobre lo ocurrido y posteriormente fue auxiliada por el personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Victoria para ser puesta a buen recaudo.

De esta manera, el coronel Jaime Artica permanecerá nueve meses en prisión por estar sumergido en una grave denuncia, la cual daña no solo a su persona, también hace lo propia hacia su institución.