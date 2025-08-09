Colapso del sistema de transporte: "Nuestras autoridades están bastante alejadas de la realidad"

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Asociación Cruzada Vial, Adrián Revilla, se refirió al colapso que existe en el sistema de transporte urbano que, día a día viene cobrando más vidas. Según precisó, las autoridades no estarían viendo la realidad de los ciudadanos.

Cuestionó cambio de presidente de la ATU

Durante diálogo con Tito Alvites para La Hora del Volante, también se refirió a la designación de un nuevo presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Según señaló, es "absurdo" que hayan retirado a David Hernández de dicho cargo.

"Nuestras autoridades parece que están bastante alejadas de la realidad, no se dan cuenta de los problemas que tenemos. Me parece un absurdo que hayan sacado a este último funcionario David Hernández de haberlo sacado de la ATU y nombrar a una persona, como lo dije, ¿cuánto va a durar? un año más y después lo van a sacar", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Revilla cuestionó severamente la designación de Jaime Romero como nuevo presidente de la ATU, debido a que, según considera, el cambio reiterativo de autoridades es parte del problema por el que el sistema de transporte urbano y otros sectores no consiguen mejorar. "Estamos parando los avances que se vienen haciendo", añadió.

Problemas a solucionar

En tal sentido, señaló que el problema en el sistema de transporte viene desde hace años y actualmente, también se involucra la inseguridad ciudadana, otro tema que el Gobierno actual, hasta el momento, no puede frenar; esto se refleja en el asesinato de choferes por extorsiones.

Según Revilla, para mejorar el sistema de transporte se debe iniciar terminando con la informalidad definitivamente, esto se planteó al implementar servicios como el Metropolitano, los corredores, el tren eléctrico, etc; sin embargo, se debe reformar el transporte informal.

Otro de los problemas existentes son las vías, por lo que hizo un llamado a las autoridades para mejorar las mismas debido a que actualmente "son un desastre". Se tienen huecos, semáforos inactivos, falta de señalización y más.

"El problema de nuestro tráfico es tan grave, tan complicado que el mal diseño que tenemos obliga a los conductores a manejar mal, entonces como están acostumbrados a manejar mal, donde las cosas teóricamente están bien hechas, también las aplican mal", enfatizó.

De esta manera, el presidente de la Asociación Cruzada Vial, Adrián Revilla, indicó cuáles son las problemáticas que deben resolver las autoridades para mejorar el sistema de transporte urbano en todo el país.