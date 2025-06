Estudiantes toman sede de la Universidad Federico Villarreal: Institución suspende clases presenciales

Cansados de esperar respuestas, un grupo de estudiantes decidió tomar la sede de la Universidad Federico Villarreal (UNFV) durante la noche del 19 de junio. Su protesta, motivada por la falta de matrícula y el temor de perder el año académico, provocó que la institución suspenda las clases presenciales hasta nuevo aviso.

La sede central de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en el Cercado de Lima, fue tomada durante la noche por un grupo de aproximadamente 50 estudiantes, hartos de la incertidumbre.

Su pedido va al grano: denuncian la falta de apertura de matrículas, una falla que atribuyen directamente a las autoridades universitarias y que podría dejar consecuencias devastadoras para su futuro académico, al punto de hacerles perder lo que resta del año.

Los estudiantes esperan que la Alta Dirección de la UNFV se comunique con ellos para entablar un diálogo. La paciencia se les agotó tras tres semanas de nula respuesta.

"Queremos que respondan y que digan: estimados alumnos vamos a solucionar este problema, ya están matriculados. No van a perder el año y si por nuestra culpa estén extendiendo esto, vamos a solucionarlo, no se preocupen. Que nos den respuestas, cosa que en estas tres semanas de protesta no han respondido en lo absoluto", expresó uno de los jóvenes manifestantes.