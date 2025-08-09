MIMP rechaza liberación de alcalde de Medio Mundo: Decisiones como esta pueden generar desconfianza en víctimas

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció respecto a la liberación del alcalde de Medio Mundo, Diego Cadillo Crisóstomo, quien está siendo investigado por tentativa de feminicidio en agravio de su expareja. Según precisó, decisiones como esta pueden generar desconfianza en las víctimas que denuncian actos similares.

MIMP expresa su preocupación ante decisión del PJ

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, dicho órgano del Estado peruano hizo un llamado al Poder Judicial, por otorgar libertad con comparecencia restringida al burgomaestre. La Fiscalía de la Nación pedía nueve meses de prisión preventiva en su contra.

"El MIMP respeta la autonomía del Poder Judicial. No obstante, manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante la decisión de dejar en libertad al alcalde del Centro Poblado de Medio Mundo, quien está siendo investigado por tentativa de feminicidio contra su pareja.", se lee en su pronunciamiento emitido este sábado 9 de agosto.

De tal modo, el Ministerio de la Mujer, liderado por Fanny Montellanos, quien estuvo siguiendo el caso de cerca, aseguró respetar la autonomía del Poder Judicial (PJ); sin embargo, rechazó la liberación del alcalde de Medio Mundo, Diego Cadillo, quien fue denunciado por agredir físicamente a su expareja en Huaura.

El MIMP respeta la autonomía del @Poder_Judicial_. No obstante, manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante la decisión de dejar en libertad al alcalde del Centro Poblado de Medio Mundo, quien está siendo investigado por tentativa de feminicidio contra su pareja. Decisiones... pic.twitter.com/2j5z3svJUE — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) August 9, 2025

En tal sentido, expresaron su preocupación sobre la decisión del juez Jesús Maicol Asencios Solís, quien pertenece al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura. El magistrado consideró que no se configuraría el delito de tentativa de feminicidio, sino violencia familiar con lesiones leves.

Debieron actuar con firmeza

Ante ello, el MIMP señaló que esta decisión solo generaría falta de confianza en las víctimas de agresión que deciden denunciar dicho delito ante las autoridades. Además, indicaron que debieron actual con firmeza para proteger la integridad física y emocional de quienes puedan estar en riesgo.

Cabe mencionar que, la medida dispuesta por el juez Asencios incluye una caución de 6,000 soles, que el alcalde deberá pagar en un plazo de 10 días hábiles, y reglas de conducta como no ausentarse de su localidad sin autorización judicial, presentarse periódicamente a firmar, no acercarse a menos de 100 metros de la víctima, testigos o familiares.

De esta manera, el MIMP expresó su rechazo ante la liberación del alcalde de Medio Mundo, Diego Cadillo Crisóstomo, quien está siendo investigado por tentativa de feminicidio en agravio de su expareja. La Fiscalía pedía nueve meses de prisión preventiva en su contra, sin embargo el juez Jesús Asencios decidió que el burgomestre afronte en libertad el proceso.