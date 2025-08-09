INEI confirma desaparición de joven censista en La Libertad: Viajó a Mollepata para laborar

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio del desarrollo del Censo Nacional 2025, se reportó la desaparición de Aydaluz Mayte Sánchez Méndez de 31 años, una joven censista que viajó al distrito de Mollepata, en Santiago de Chuco, en La Libertad para realizar sus labores, según sus familiares.

INEI confirma desaparición de censista

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) confirmó la desaparición de Aydaluz Sánchez Méndez e indicaron que conocieron lo sucedido mediante una denuncia formal ante la Policía Nacional, por lo que inmediatamente han activado sus protocolos internos para atender la emergencia.

La institución aseguró que vienen brindando el acompañamiento correspondiente a los familiares de la mujer y reafirmaron su compromiso con la búsqueda y ubicación. Entre las acciones tomadas, dieron a conocer que se han comunicado con las autoridades locales y policiales para apoyar y ofrecer la información necesaria para las labores de búsqueda.

Joven desaparecida en La Libertad.

"Apenas tuvimos conocimiento del hecho, activamos de inmediato los protocolos internos de respuesta y coordinación interinstitucional, estableciendo comunicación con las autoridades locales y policiales para ofrecer la información y el apoyo necesario en las labores de búsqueda", indican.

Además, dieron a conocer que la fecha en la que desapareció la joven, 7 de agosto, no inició su labor como estaba programado, ya que se encontró en su alojamiento temporal el uniforme oficial del censo.

"Es importante precisar que, en la fecha de su desaparición, la joven no inició su labor de campo programada, encontrándose en su alojamiento temporal la indumentaria oficial del censo (chaleco, credencial y gorro) así como su tableta de trabajo", aseguran.

En ese sentido, INEI hizo un llamado a la ciudadanía para que se sumen a los esfuerzos en cuanto a su búsqueda, brindado información para contribuir a su pronta ubicación.

INEI se suma a la búsqueda de censista desaparecida

¿Qué se sabe sobre la desaparición?

Según la información preliminar, Aydaluz Mayte Sánchez Méndez fue vista por sus compañeros alrededor de las 9:00 a. m. el 7 de agosto, saliendo con su mochila y una manta. Sin embargo, aquella fue la última vez pues no regresó a su habitación, generando preocupación entre sus colegas.

Según el parte de desaparición, la mujer vestía un buzo, una chompa y zapatillas. La joven se caracteriza por ser una mujer de tez trigueña, tener cabello negro, boca mediana, ojos negros, nariz aguileña, es de contextura delgada y mide 1.50 metros de altura, además, tiene una cicatriz en la ceja izquierda.

De contar con alguna información respecto a su paradero, comunicarse a la línea 114 de la PNP o acudir a la dependencia policial más cercana, pues sus familiares y amigos se encuentran preocupados por su seguridad. De esta forma INEI confirmó la desaparición de una joven que fue elegida como censista.