Fuerte choque entre miniván y mototaxi deja cinco heridos: Dos menores de edad resultaron gravemente afectados

En el distrito de Villa El Salvador (V.E.S) se registró un accidente de tránsito. Una miniván chocó brutalmente contra una mototaxi, ocasionando que al menos cinco personas resulten heridas. Según se conoció, entre los afectados, se encuentran dos menores de edad.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el accidente ocurrió en horas de la tarde de este sábado 9 de agosto, exactamente en el cruce de la avenida El Sol con la avenida Revolución en Villa El Salvador.

En tal sentido, se conoció que el accidente vehicular habría ocurrido cuando la miniván que transitaba por dicha zona impactó violentamente contra una mototaxi azul. Según testigos, a bordo de la mototaxi se encontraban una mujer, una adulta mayor y dos menores de edad que, resultaron gravemente heridos; además, el conductor de la mototaxi también se vio afectado.

Vecinos acusan mal estado de semáforos

Además, precisaron que la miniván habría sido el responsable del accidente. Esta unidad se trasladaba desde la avenida el Sol hasta que llegó al cruce en donde día a día transitan gran cantidad de mototaxis; asimismo, vecinos de la zona reportaron que no es la primera vez que accidentes como el mencionado, han ocurrido.

Dichos accidentes de tránsito se generarían debido a la falta de un rompemuelle, pero además; los residentes de la zona reportaron el mal estado de los semáforos, los cuales no han sido cambiados a pesar que están malogrados.

Menores resultaron heridos de gravedad

Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos y pudo mantener diálogo con los testigos del accidente, quienes brindaron detalles de lo ocurrido y además, indicó que los niños fueron los que resultaron heridos de gravedad. Los pasajeros serían miembros de una familia.

"Ha sido realmente fuertísimo, el impacto ha dejado grave a un niño de aproximadamente 10 a 12 años. Era una familia de cuatro personas, eran dos señoras y dos niños. La niña salió volando por el impacto y estuvo convulsionando", detalló un mototaxista de la zona.

De acuerdo a las imágenes a las que tuvo acceso nuestro medio, se pudo visualizar la gravedad del choque. En los videos se observa a los pasajeros de la mototaxi tendidos en la pista mientras vecinos los rodeaban preocupados. Luego de ser alertados sobre el accidente, el Cuerpo General de Bomberos llegó hasta el lugar y asistió a los heridos, quienes luego fueron trasladados al Hospital de Emergencia de V.E.S.

