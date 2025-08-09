Jefe de INEI sobre joven censista desaparecida: "No ha cobrado los viáticos para trasladarse a centros poblados"

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, brindó una conferencia de prensa en La Libertad para dar a conocer nueva información sobre Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, la censista reportada como desaparecida, e informar las acciones que la institución viene tomando.

INEI brinda detalle de censista desaparecida

Morán dio a conocer que la joven censista no cobró los viáticos para trasladarse a los centros poblados, un dato sumamente importante, pues el dinero cubría su movilización para cumplir su labor.

"La señorita no ha cobrado, no se ha acercado al Banco de la Nación a cobrar los viáticos que le corresponde para poder trasladarse a los centros poblados del distrito de Mollepata. Entonces eso indica que no ha llegado al Banco de la Nación, no ha salido de Mollepata, porque en Mollepata no hay Banco de la Nación", informó.

Además, agregaron que la Aydaluz Sánchez se encontraba hospedada en la casa de un familiar de otra censista, en el cuarto se encontró el chaleco, gorro, credencial y tableta asignada para desempeñarse en su labor como censista.

"Las dos se han alojado en la casa de un familiar de la otra censista y el día de hoy, al abrir la habitación de la señorita Mayte, eso nos ha dado otras líneas de investigación porque el día de su desaparición ella no ha salido a trabajar al campo", dijo.

Asimismo, explicaron que no es la primera vez que Sánchez brinda sus servicios al INEI, exactamente en el año 2022 y 2024 trabajó en la zona que iba a cubrir, el distrito de Mollepata, en Santiago de Chuco, en La Libertad, para otras investigaciones.

Descripción de censista desaparecida

Según la información preliminar, Aydaluz Mayte Sánchez Méndez fue vista por sus compañeros alrededor de las 9:00 a. m. el 7 de agosto, saliendo con su mochila y una manta. Sin embargo, aquella fue la última vez pues no regresó a su habitación, generando preocupación entre sus colegas.

Según el parte de desaparición, la mujer vestía un buzo, una chompa y zapatillas. La joven se caracteriza por ser una mujer de tez trigueña, tener cabello negro, boca mediana, ojos negros, nariz aguileña, es de contextura delgada y mide 1.50 metros de altura, además, tiene una cicatriz en la ceja izquierda.

INEI exhortó a la ciudadanía a sumarse a la búsqueda de la mujer, cuya familia está recibiendo el acompañamiento de la institución. De contar con alguna información respecto a su paradero, comunicarse a la línea 114 de la PNP o acudir a la dependencia policial más cercana.