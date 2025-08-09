Villa María del Triunfo: Delincuente que ingresó a robar una farmacia es capturado por la PNP

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un delincuente que ingresó con un arma de fuego a una conocida farmacia, ubicada en la cuadra 21 de la avenida Pachacutec, en Villa María del Triunfo, para robar en presencia de clientes y trabajadores, generando terror entre los testigos.

Cámaras de seguridad captar robo

El hecho se registró el último viernes 8 de agosto a plena luz del día, al promediar las 16:00 horas, el delincuente ingresó con arma en mano a asaltar el negocio. Las cámaras de seguridad captaron los minutos de terror que vivieron los presentes.

El hombre, vestido con un jean y una casaca blanca con azul, camina por el local estudiando el lugar donde planeaba cometer el atraco, mientras habian dos clientas siendo atendidas por los dos famacéuticos que estaban de turno. El sujeto se acerca al mostrados, espera unos segundos a que los clientes se retiren, cuando una trabajadora le consulta si va a comprar algún producto.

Fue en ese momento, que el individuo sacó el arma de fuego, los amenaza para ingresar detrás del mostrador y tomar el dinero. Mientras esto sucede los trabajadores y una de las clientas que todavía permanecía en el local, escapan en un intento de protegerse. Mientras tando el hombre abre de forma desesperada la caja registradora del negocio y toca los billetes.

Sin embargo, la rápida intervención de la División de Emergencia de Lima Sur de la PNP permitió la detención del malechor. En las imágenes se observa que cuando trata de escapar es interceptado por un efectivo policial que lo reduce en cuestión de segundos.

PNP captura a delincuente que robó farmacia

El sujeto fue identificado como Jonathan Imanol Cori Auri de 19 años, a quien se le incautó un arma de fuego, presuntamente sería una réplica, así como los más de 800 soles que robó de la farmacia.

El hombre fue trasladado hasta la Depincri de Villa María del Triunfo, donde se seguirán las investigaciones correspondientes por el presunto delito contra el patrimonio y hurto agravado.

Cabe señalar, que el hecho delictivo se registró en una zona altamente comercial, por lo que los ciudadanos han exigidos mayor seguridad para evitar esta clase de robos a mano armada como la sufrida por la conocida cadena de farmacias que ha sido víctima de asalto en San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. De esta forma manera, el caso del delincuente que fue capturado tras robar una farmacia se suma a los hechos registrados, esta vez en Villa María del Triunfo