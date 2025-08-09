Gustavo Petro va a insistir en acusar al Perú de "copar" territorio: "Tiene una lucha con la oposición en su país"

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, internacionalista Francisco Belaunde consideró que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, va a seguir insistiendo en su idea de que Perú ha "copado" territorio, en referencia a la isla Santa Rosa. Petro pretende dejarse como el "verdadero defensor de la soberanía colombiana", en el marco de la "lucha" que tiene con la oposición en su país.

"Gustavo Petro fue impertinente"

Durante diálogo con Jorge Valdez para Exitosa Te Escucha, Belaunde consideró que Petro fue "impertinente" al haber emitido un comunicado en donde acusaba al Perú de una supuesta apropiación de territorio. Al respecto, añadió que esta declaración fue "bastante ignorante".

"Él (Gustavo Petro) dice que él es el verdadero defensor de la soberanía colombiana, entonces tiene una lucha con la oposición de derecha de su país y como parte de esa lucha insiste con este tema de Santa Rosa, eso es muy grave porque quiere decir que como está en medio de esa lucha, que va a insistir con ese tema, dijo a nuestro medio.

De tal modo, Belaunde también se refirió y cuestionó el sobrevuelo de una aeronave militar colombiana en espacio aéreo peruano, el cual se dio sin protocolos ni permisos. Según señaló, el Gobierno peruano no sabe si efectivamente fue una orden por parte de Petro como una posible "provocación".

Petro busca provocar al Gobierno peruano

En tal sentido, el internacionalista indicó que estas acciones de Petro pueden incentivar discursos por parte del Gobierno peruano, en los cuales se busca que autoridades "pisen el palito" y respondan a dichas provocaciones. "Podríamos entrar en una lógica por la cual se va a comenzar a sospechar de cualquier movimiento de tropas en la frontera", explicó.

Belaunde advirtió la gravedad del asunto debido a que, además de afectar la buena relación que ha existido entre Perú y Colombia, pues también se podría ver afectada la colaboración entre ambos países en materia de lucha contra el crimen organizado en toda la región.

"Lo que está detrás efectivamente, es la preocupación de los colombianos de que Leticia se quede sin acceso al Amazonas por estos cambios que están ocurriendo de este río, detrás de eso hay esta preocupación", enfatizó el internacionalista.

De esta manera, el internacionalista Francisco Belaunde se refirió a la tensión que existe entre Perú y Colombia debido a las declaraciones de Gustavo Petro en donde acusa un supuesto copamiento de territorio de la isla Santa Rosa. Según indicó, Petro seguirá insistiendo en el tema debido a la problemáticas internas en su país.