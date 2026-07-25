EsSalud ofrece subsidio de hasta S/2,070: ¿Cuáles son los requisitos para acceder a ese monto?

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Seguro Social de Salud (EsSalud) ofrece un subsidio de hasta S/2,070. Conoce quiénes se ven beneficiados con ese monto, el motivo detrás del apoyo económico y cómo acceder a ello sin inconvenientes.

¿Por qué EsSalud ofrece subsidio de S/2,070?

EsSalud, proporciona a sus asegurados diversos subsidios que buscan aliviar gastos en situaciones críticas, entre ellos por maternidad o lactancia, pero muy pocos saben que también ofrece una prestación económica que asciende a S/2,070, que permite aliviar la carga financiera de sus asegurados, pero bajo ciertos requisitos.

Pues bien, de acuerdo a lo reflejado en el portal oficial de gob.pe, EsSalud otorga ese subsidio para aquellas personas que cumplan con la condición de beneficiario o sean familiares directos del asegurado fallecido, como cónyuges, concubinos, hijos mayores de edad, así como a padres y hermanos del fallecido.

Sin embargo, deben tener en cuenta que para recibir ese monto, el beneficiario deberá acreditar haber realizado los gastos de los servicios funerarios por el fallecimiento de un asegurado regular titular, sea activo o pensionista. Los costos funerarios a ser reconocidos por el Seguro Social son nicho o sepultura, cremación o entierro, ataúd, capilla ardiente, carroza, transporte, mortaja o traje y preparación de cadáver.

Requisitos para solicitar el subsidio por sepelio

EsSalud recuerda a sus asegurados que esta prestación no corresponde ser otorgada a los fallecidos afiliados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). Teniendo en cuenta ello, conoce cuáles son los requisitos clave para recibir el subsidio cuyo monto máximo es de S/2,070:

Acreditar tres meses de aportes consecutivos o cuatro meses no consecutivos dentro de los seis meses anteriores al fallecimiento.

consecutivos o cuatro meses no consecutivos dentro de los seis meses anteriores al fallecimiento. En el caso de los trabajadores agrarios, demostrar tres meses de aportes durante los últimos doce meses.

El asegurado debe haber tenido relación laboral vigente al momento de su fallecimiento.

al momento de su fallecimiento. Si el titular era pensionista, debe haber mantenido esa condición activa al momento del deceso.

¿Cómo acceder al subsidio de EsSalud?

Deberás presentar el formulario N° 1040, debidamente llenado y firmado. DNI del solicitante beneficiario. Política de privacidad para el tratamiento de datos personales. La presentación es obligatoria en el primer trámite que se realice. Exhibir comprobantes de pago originales por los gastos funerarios donde indique el nombre del asegurado fallecido, emitidos a nombre del familiar o tercero que realiza el gasto. Si el gasto es asumido por un tercero, debe contar con la declaración jurada del familiar que reconoció el gasto hecho por el tercero. Para este caso, puedes revisar el siguiente LINK donde se dan mayores detalles oficiales.

Finalmente, EsSalud recuerda que para cobrar el monto, debes acercate a las Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas, en el horario de atención, con los documentos solicitados y entregarlos en la ventanilla correspondiente. De estar todo conforme, el representante de EsSalud te indicará que podrás acercarte a las entidades bancarias autorizadas en un plazo máximo de 72 horas presentando tu DNI.

Es así como se dio a conocer que EsSalud otorga un subsidio que corresponde a la prestación por sepelio. Esto corresponde a un monto máximo de S/2,070, que cubrirá los gastos acreditados con comprobantes de pago.