Presidente Balcázar en su visita a Loreto: "El Perú tiene una responsabilidad histórica con esta región"

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

José María Balcázar continúa recorriendo el Perú mientras sigue como encargado de la presidencia de la República. Esta vez, el mandatario llegó hasta Iquitos para anunciar y supervisar los trabajos de ampliación del Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta.

El Perú tiene una responsabilidad histórica con la Amazonía

Durante su ponencia ante el presidente de la PCM, Luis Arroyo, y otras autoridades, el jefe de Estado señaló que se ha destinado una importante inversión de más de 400 millones de soles los cuales permitirán transformar este terminal aéreo.

Según indicó, los trabajos incluyen la construcción de un nuevo terminal de pasajeros y carga, se ampliará la pista de aterrizaje y se instalará una calle de rodaje paralela la cual cumple con estándares internacionales, además de la construcción de un nuevo cerco perimétrico.

"El proceso de licitación ya se encuentra en marcha y esperamos que se otorgue la buena pro durante el tercer trimestre del 2026 para iniciar las obras en el cuarto trimestre de este año", indicó.

En esa misma línea, José María Balcázar dejó en claro que su gobierno y el Perú en general mantiene una deuda histórica con Loreto y toda la región amazónica la cual tratará de saldarla con el anuncio y realización de diferentes obras.

"El Perú tiene una responsabilidad histórica con esta región y con las comunidades que la habitan, y esa deuda se salda con obras e inversiones que permitan conectar e incluir plenamente la Amazonía", añadió.

Consejo de Ministros Descentralizado

El mandatario también anunció que se realizará una sesión del Consejo de Ministros Descentralizado donde se anunciará más obras en la región para garantizar el desarrollo social y económico de la zona.

Según indicó, esto es parte de su plan de gobierno el cual priorizará trabajos en diferentes partes del Perú mientras sea el encargado de la presidencia de la república hasta el 28 de julio del 2026. Además, dejó en claro que quiere ceder el poder dejando encaminado proyectos en diferentes regiones.

"Empezamos con Puno, con los hermanos aimaras y quechuas, y corresponde ahora hacer con Loreto. Lo haremos con intensidad mientras estemos en el Gobierno y entreguemos la posta al siguiente", finalizó.

De esta manera, José María Balcázar visitó Iquitos para supervisar los trabajos de ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta y aseguró que el Perú cuenta con una deuda histórica con toda la Amazonía.