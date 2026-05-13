Integrante de reconocida agrupación revela que atraviesa grave estado de salud y preocupa a fans: "Me estoy muriendo"

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un integrante de una reconocida agrupación ha revelado que atraviesa un grave estado de salud lo que ha preocupado a sus fans. Así lo ha revelado en una reciente entrevista en la que afirmó que siente que se está muriendo.

Integrante de Slipknot se encuentra mal de salud

En el mundo del género metal, la resiliencia es una de las características más admiradas frente a los obstáculso que pueden presentarse en la vida. Este es el caso del percusionista de la banda Slipknot, Shawn 'Clown' Crahan, quien ha revelado un percance en su bienestar aún más grave como cuando se rompió el bíceps durante un concierto.

En breve deberá abordar algo mucho más serio debido a que se someterá a una cirugía cardíaca. Pese a este grave diagnóstico, su compromiso con la banda de metal alternativo no cesará, por lo que ha decidido seguir siendo parte integral de esta.

Así, en una reciente entrevista con Rick Rubin para el programa Tetragrammaton, el músico de 56 años se sinceró sobre el mal que lo aqueja los cuales tuvieron inicio después de la última gira del grupo estadounidense lo que lo obligó a buscar atención médica porque no sentía bien.

"Tengo arritmia cardíaca y necesito cirugía. Me enteré después de mi última gira. Llegué al hospital sintiéndome mal, y la enfermera intentó hacerme un electrocardiograma, pero no pudo. Me quedé dormido y me desperté. Pregunté: '¿Va a poder hacerlo?', y ella respondió: 'Oh, no funciona'", ex´plicó.

En ese sentido, sostuvo que pensó que le había dado un infarto allí mismo, Añadió que su corazón se acelera y que, al parecer, se ha "acostumbrado a ser como un corredor de campo a través".

'Clown' Crahan durante un concierto de Slipknot

Siente que se está muriendo

El músico continuó explicando a Rick Rubin que tiene sobrepeso, pero que su cerebro es tan fuerte que sus pulsaciones por minuto al día son 43. No obstante, posteriormente tuvo una cruda confesión.

"No me ha pasado desde que estoy aquí contigo, lo cual es bueno, porque paso de estar 'a tope' a sentirme como si me estuviera muriendo. Así que tengo que operarme. Es una operación muy sencilla. Normalmente te dan el alta el mismo día. No es como si te abrieran en canal. Es algo relacionado con la electricidad", explicó el artista.

En una entrevista con el reconocido Rick Rubin, el percusionista de Slipknot, Shawn 'Clown' Crahan, reveló que atraviesa un grave estado de salud debido a un mal cardíaco que lo aqueja y por el que necesita una cirugía. Inclusive afirmó que pasa de estar muy bien a sentirse que está "muriendo" lo que ha despertado gran impacto en sus fans.